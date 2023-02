Yasuke: quem foi o primeiro samurai negro homenageado no Carnaval?

A escola de samba campeã de São Paulo em 2023 foi, pela décima primeira vez, a Mocidade Alegre, que apresentou como enredo "Yasuke", considerado o primeiro samurai negro do mundo.

Yasuke foi um imigrante de Moçambique que se tornou o primeiro samurai negro a ser respeitado no Japão. Ele era servo de Oda Nobunagaum, um poderoso senhor feudal japonês do século XVI, que ficou conhecido por ser o primeiro dos três unificadores do Japão.



Também considerado o primeiro estrangeiro a receber o título a receber o título de samurai, sua data de nascimento é estipulada entre 1555 e 1566 pelos historiadores, que também o consideram como um macua, povo originário de Moçambique.

Yasuke teria chegado ao Japão em 1579, e, em 1581, ele se tornou samurai e passou a trabalhar como guarda do castelo de Nobunaga. Sua história se espalhou rapidamente como uma lenda, que dizia que ele era um gigante guerreiro indestrutível, com a força de dez homens.

