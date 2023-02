Secretário da Cultura de Fortaleza se defende de vaias e aponta viés político dos artistas

O último dia de programação do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza foi marcado por diversos protestos e vaias ao secretário da Cultura do município, Elpídio Nogueira, durante discurso no Polo Benfica. Ele rebateu as críticas: "Nós fizemos o correto, e o nosso Carnaval foi o resultado do nós fizemos certo”.

Recentemente, candidatos que submeteram trabalhos ao edital carnavalesco, realizado pela Prefeitura de Fortaleza, alegaram desorganização, demora nos resultados e falta de transparência. A instituição recebeu duras críticas nas redes sociais.

Ao O POVO, o secretário afirmou que o edital carnavalesco foi pago com antecedência e que as críticas têm um viés “claro” contra a gestão.

“Eu atendo o artista que é de direita e atendo que é o artista de esquerda, com a mesma peculiaridade, com a mesma atenção, com o mesmo respeito, não faço distinção. Alguns artistas pegam seu viés político e pegam isso para fazer trampolim na cultura. Eles podem fazer isso, mas não vou responder. Vou tratar a cultura de Fortaleza suprapartidariamente”, disse Elpídio.

Sobre o primeiro Carnaval promovido na gestão do secretário, ele acredita ter emplacado saldo positivo e categorizou o evento como "acima das expectativas". “Foi mais do que esperamos, porque Fortaleza não tem tradição de Carnaval, e sim de pré-Carnaval. O prefeito pediu para a gente fazer um Carnaval maior neste ano. Então, fizemos para atender todas as tribos, são sete polos que nós fizemos, cada um com sua peculiaridade”, explicou.

