Último dia de carnaval na Sabiaguaba é tímido, mas saldo final é positivo

Com proposta de carnaval privativo, bairro da Sabiaguaba reuniu diversos foliões ao longo dos quatro dias de festas, sobretudo no domingo e na segunda-feira. Segurança, conforto, boas atrações e bonitas paisagens foram pontos favoráveis

Em clima de ressaca, a última folia do carnaval de 2023 foi tímida na Sabiaguaba em relação aos três dias anteriores, mas o saldo final foi positivo na perspectiva comercial. Com a banda Bloquinho do Igu como principal atração do bairro nesta terça-feira, 21, o público presente se dividiu entre curtir o show musical, aproveitar o forte sol à margem da praia e se divertir nas dunas que cercam a localidade.

Para Lara Lins, 29 anos, sócia do restaurante Tempero do Mangue, que fica localizado na Sabiaguaba, apesar da forte concorrência de festas gratuitas espalhadas pela cidade, o carnaval de 2023, o primeiro sem restrições pós-pandemia, supriu as expectativas e gerou um bom retorno financeiro para a empresa.

De acordo com Lara, domingo e segunda foram os dias com maior movimento no restaurante — chegando a superar a marca de 450 pessoas no espaço. A proposta de uma “folia privativa”, com maior segurança e conforto, foi bem aderida pelo público e o retorno financeiro foi dentro do esperado, apesar da projeção inicial ter sido de um lucro maior.

“Nós sabíamos que esse ano teríamos muita concorrência. Ano passado a gente fez e esgotou os ingressos todos os dias, mas também tinham poucos lugares fazendo evento. Então já imaginávamos que esse ano (com o retorno sem restrições do carnaval) já poderia ser algo mediano. Hoje (terça-feira, 21), que é o último dia, deve ser mais fraco, já que o pessoal trabalha amanhã”, explicou.

O aspecto climático também foi um fator importante para a realização dos eventos carnavalescos. Havia, nos dias que antecederam o carnaval, um forte receio de Lara por dias chuvosos, cenário que atrapalharia as festas. O famoso sol fortalezense, entretanto, foi predominante.

Resgate à cultura carnavalesca de Fortaleza

A folia em 2023 para Luana Cruz, 30 anos, representou um resgate à cultura fortalezense no carnaval. Acompanhada de outras três amigas, fiéis escudeiras de festa, a arquiteta ressaltou que priorizou, nestes quatro dias de celebração, locais com atrações musicais cearenses.

“Eu acho que está ficando cada vez melhor o carnaval de Fortaleza em relação ao que foi ano passado. Estamos conseguindo reencontrar nossa identidade, nossa cultura e nossa forma de se divertir. Todos os dias procuramos curtir muito as bandas locais. Tá sendo muito bacana termos essas bandas aqui, de podermos valorizar o que é nosso”, ressaltou Luana, que escolheu passar o último dia de carnaval na Sabiaguaba em busca de novas aventuras.

Primeiro carnaval juntos, mas sem extravagâncias

Jackson Fonseca, 34, e Júlia Queiroz, 28, se apaixonaram durante a pandemia e, pela primeira vez, puderam curtir juntos um carnaval sem restrições. O casal, entretanto, preferiu ficar longe da “muvuca” dos bloquinhos de rua para aproveitar o feriadão de uma forma mais tranquila.

“No sábado, domingo e segunda fizemos programações mais caseiras, como churrasco em família, filmes e muita piscina. Resolvemos sair hoje para aproveitar o último dia de carnaval e escolhemos a Sabiaguaba pela tranquilidade do local. O pôr do sol também foi um atrativo”, explicou o empresário gaúcho.