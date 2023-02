Com vaias a secretário, foliões do Benfica celebram 4º dia de Carnaval

O último dia de programação do polo Benfica do Carnaval de Fortaleza foi marcado por muita alegria, mas também por momento de protesto. Titular da secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), Elpídio Nogueira foi vaiado enquanto fazia balanço sobre os dias de festejos populares na Cidade.

Elpidio, que é irmão do prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT), falava à multidão presente na Praça João Gentil, no Benfica, sobre esforços da Prefeitura nos meses de ciclo carnavalesco. Descreveu os festejos como "Carnaval da diversidade", minimizando as vaias.

Ao O POVO, após descer do palco, destacou o planejamento da Secultfor neste primeiro Carnaval desde a pandemia, em que consolidou o Carnaval de rua de Fortaleza como atrativo para moradores e turistas de outros estados.

"Esse é o Carnaval da diversidade, de todos os ritmos e pessoas. São quase 40 artistas se apresentando, ainda temos estrutura de acessibilidade para a população surda em alguns polos, como na Praia de Iracema", afirma.

Polo do Benfica reuniu os brincantes na Praça João Gentil. (Foto: FÁBIO LIMA)



Folia para famílias

Um dos pontos destacados por Elpídio Nogueira em seu discurso era sobre o ambiente propício para famílias. De fato, nos dias de festejos no Benfica foi possível notar a presença de diversas famílias, inclusive com crianças e pets.

A tranquilidade da manhã carnavalesca do Benfica se tornou um atrativo para a estudante Catarina Castro, 23. Ela aproveitou o último dia de carnaval para cair na folia, acompanhada do pequeno Thomas, um pinscher de 1 ano e 11 meses.

“Esse tá sendo o primeiro dia dele, os outros dias foi a minha vez de curtir, mas hoje é a vez dele. A gente traz uma água e comidinha, passeia e volta”, conta.

De acordo com a estudante, o fato de a festa ser na praça, com sombra e muito espaço, viabiliza a vinda do pet. “Ele adora uma bagunça e se divertir. Aproveitei a manhã, que tem um pouco menos de gente, pra estar aqui com ele, é ótimo curtir junto dele”.

Banheiros químicos são alvo de reclamações

Pelo segundo dia consecutivo, a condição dos banheiros químicos disponíveis aos foliões do Benfica era de muito mal cheiro, sujeira e alguns banheiros químicos inutilizáveis.

A condição do espaço foi motivo de reclamação de alguns foliões que passavam pela tenda da Secultfor atrás do palco.

Sujeira dos banheiros químicos foi ponto negativo na festa e motivo de reclamação dos foliões. (Foto: FÁBIO LIMA)



Erro em anúncio da programação confunde foliões

As redes sociais da Secultfor anunciaram no início da manhã desta terça-feira de Carnaval mudanças na programação do Polo Benfica, o que causou confusão entre os foliões.

Na atualização, foram retiradas da programação as apresentações de Calé Alencar (às 19 horas) e da banda Transacionais (às 20 horas). A mudança gerou diversos comentários questionadores nas redes sociais da Secultfor.

Mais tarde, próximo das 17 horas, O POVO confirmou que a atualização havia sido um erro e que as atrações estavam confirmadas para o fechamento da programação do polo Benfica.

Movimentação de postos médicos nos polos carnavalescos é tranquilo

Para a coordenação dos postos de atendimento médico dos polos de Carnaval de Fortaleza, o balanço dos festejos deste ano é que o movimento foi tranquilo.

A maioria dos atendimentos foi relacionado a foliões que passaram do ponto na bebida e precisaram de atendimento médico.

Segundo a coordenadora dos postos médicos avançados, Beth Lino, o caso mais grave atendido em todo Carnaval de Fortaleza foi relacionado a um folião que teve um infarto na Praia de Iracema e precisou ser removido ao hospital.

"Temos toda estrutura e aparato necessário para atendimentos nestas grandes festas, que envolve o consumo de muita bebida alcoólica, além de algumas pessoas que consomem substâncias entorpecentes proibidas", enfatiza.

Se alimentar bem antes de beber é a dica de Vladimir Holanda para aguentar os quatro dias de folia sem que a ressaca pese. (Foto: FÁBIO LIMA)



Bebida não é um problema para um folião preparado



Vladimir Holanda, 34, aproveitou os quatro dias de Carnaval no maior "pique".

Nesta terça-feira de Carnaval, contou o segredo para aguentar a folia sem demonstrar cansaço ou ressaca. "Treinar todos os fins de semana antes do Carnaval bebendo cachaça", brinca.

A outra dica infalível de Vladimir é a de comer bastante antes de beber. "Antes de vir para o Benfica comi dois pratos de mão de vaca e um misto quente".

Locutor do polo Benfica anuncia objetos perdidos na festa

Durante as trocas de atrações no palco do Polo Benfica, na Praça João Gentil, o locutor oficial do evento anunciou alguns documentos, objetos e carteiras perdidas.

Entre cartões de crédito e débito, carteiras com dinheiro e bolsas com objetos perdidos, os foliões do Benfica puderam recuperar os bens no posto da Prefeitura atrás do palco.

O responsável pelo posto diz que se surpreendeu com a boa vontade das pessoas que encontraram objetos perdidos na folia, pela quantidade de pessoas que conseguiram recuperar seis objetos.

Nos quatro dias de festas no bairro Benfica foi notável a diversidade e criatividade dos foliões em relação às fantasias. (Foto: FÁBIO LIMA)



Fantasia de Wandinha é sucesso no Carnaval, mas diversidade impressiona

A fantasia de Wandinha Addams, personagem da Família Addams, tem sido um dos maiores sucesso entres os foliões deste Carnaval. A diversidade, porém, impressionou. O servidor público Miguel Nascimento, 62, conta que é constantemente parado para fotos.

“A inspiração foi a série (Wandinha). Eu não sou muito sério, gosto de fazer graça e está sendo um sucesso, todo mundo me pede foto”, comenta.

Miguel afirmar não ter dúvidas de que o melhor polo carnavalesco da cidade está na Praça João Gentil. “O carnaval deste ano foi sensacional. Um carnaval excelente para curtir com toda a família, muito divertido e muito calmo. Muita gente, mas sempre na paz. Esse é o meu quarto dia no Benfica, é o melhor polo que tem”.

