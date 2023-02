Sarto diz que Carnaval é uma "revolução de autoestima" em Fortaleza

Prefeito de Fortaleza elogiou organização do Carnaval da Capital e deu balanço otimista sobre os quatro dias de folia. Segundo ele, a festa será maior quando "todos conhecerem o que está acontecendo aqui"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), esteve na Praia de Iracema no último dia de festividades do Carnaval de 2023, nesta terça-feira, 21. O prefeito comentou sobre os anos sem o evento na cidade, por conta da pandemia da Covid-19, e fez um balanço positivo dos quatro dias de folia.

Sarto elogiou a tranquilidade e a organização do Carnaval de Fortaleza, além de destacar as atrações espalhadas pelos sete polos na Capital. “Tudo isso com muita tranquilidade, tudo organizado, hoje somos o quinto destino dos Carnavais das grandes capitais, imagine quando a gente expandir e todos conhecerem o que está acontecendo aqui em Fortaleza”, elogiou o prefeito.

"Este ano, três anos de ausência dessa festa, nós fizemos em sete polos, em sete regiões de Fortaleza. Nós apresentamos 140 artistas, premiamos 40 blocos com quase R$ 14 mil atrás do edital da Secultfor, em parceria com toda uma rede de servidores públicos”, afirmou.

Os sete polos que o prefeito cita são: Avenida Domingos Olímpio, Aterrinho da Praia de Iracema, Praça João Gentil (Benfica), Mocinha, Mercado dos Pinhões, Passeio Público e Parque Rachel de Queiroz. A programação de Carnaval ocorre nestes locais desde o início das comemorações, no dia 18 de fevereiro.

Este é o primeiro Carnaval após dois anos de pandemia e, segundo o prefeito, foi um momento de “reencontro consigo mesma”. “É uma verdadeira revolução de autoestima que a Cidade tem com o reencontro consigo mesma e todo mundo podendo andar por aí”, ressaltou.

O gestor ainda comentou sobre a novidade dos intérpretes de língua brasileira de sinais (libras) nas atrações do Carnaval, tanto nas transmissões online quanto na Praia de Iracema e na Domingos Olímpio.

“Uma novidade, por exemplo, no Aterrinho, a gente tem a galera da língua brasileira de sinais, as libras, que é muito importante para essa população que precisa sentir e ver o que está se passando. É uma inovação que a gente pretende aprimorar para as próximas edições”, disse.

Sarto encerrou também fazendo um balanço sobre a questão econômica acerca do Carnaval de Fortaleza. Segundo o prefeito, a cidade teve uma ocupação de 80% da rede hoteleira. Ele ressalta ainda que o levantamento financeiro já está sendo feito.

“Há um balanço bem avançado de que nós tivemos uma ocupação de 80% da rede hoteleira. A impactação financeira ainda vai ser mensurada. A média de público vai ser feita com o consumo, já que vem a galera que vem tomar uma cervejinha, comer um lanche, uma média que estamos fazendo já que hoje ainda é o último dia”, finalizou.

O Carnaval de Fortaleza ocorreu entre os dias 18, sábado, e 21, terça-feira. Sarto esteve presente no último dia de programação do polo da Praia de Iracema, que conta com apresentações dos artistas: Grupo DTF Elétrico, DJ Silas, Bloco Mambembe, Seu Jorge e Limão com Mel.



