Carnaval do Mercado dos Pinhões recebe críticas e elogios

No último dia do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza, foliões elogiam estrutura, mas criticam programação musical no Mercado dos Pinhões

A programação do ciclo carnavalesco 2023 chegou ao fim nesta terça-feira, 21. Promovido pela Prefeitura de Fortaleza, o evento aconteceu em vários polos espalhados pela Capital. Um deles foi o Mercado dos Pinhões, localizado na Praça Pelotas, no Centro da Cidade. O local e ouviu elogios e críticas dos foliões sobre a programação do Carnaval 2023.

O publicitário Mário Veríssimo, de 39 anos, foi elogioso ao afirmar que a cada ano Fortaleza tem melhorado os eventos públicos. "Passei todos os dias de Carnaval em Fortaleza. Foi opção minha, devido ao crescimento, a cada ano eles vêm investindo mais. Teve a pandemia, mas o Carnaval de Fortaleza vinha num crescimento constante antes dessa problemática", relata.

Enquanto Mário acredita que o Carnaval de Fortaleza trouxe várias opções para o público, há quem discorde. A psicóloga Priscila Vital, de 32 anos, sentiu falta do axé e samba na programação.

"Eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor, nesse aspecto de trazer mais axé, samba, algo nessa proposta", declara. Durante todos os dias de Carnaval, ela participou da programação do ciclo carnavalesco, principalmente no Benfica e no Mercado dos Pinhões.

Apesar da lacuna de gêneros musicais, Priscila destaca alguns grupos que adora e que estiveram presentes nas festas de Carnavais. "Sempre sigo algumas bandas pra onde elas vão: 'Pra quem gosta é bom', 'Piracema' e a 'Superbanda'", conta.

A presença da Superbanda no último dia do Carnaval no Mercado dos Pinhões foi responsável por parte da concentração de pessoas no local, que antes do pôr do sol se mostrava mais expressiva do que nos dias anteriores. Mário, que já havia passado pela Praça na segunda-feira, decidiu retornar por conta do grupo. "Decidi vir hoje pra curtir a Superbanda, que é uma banda que eu gosto muito", declara. O palco montado na Praça Pelotas também recebeu Renato Black, Yane Caracas e Banda Brasilis.

Estrutura nos Pinhões

Após dois anos sem programação oficial de Carnaval, as festas promovidas no Mercado dos Pinhões aconteceram de maneira diferente. Enquanto nos carnavais passados, os eventos eram realizados na parte interna do Mercado, neste ano o palco foi montado no ambiente externo.

A estrutura foi elogiada por Renata Souza, de 44 anos. "Eu já tinha vindo há muito tempo, antes da pandemia, já frequentava muito aqui, mas agora estou retornando pra conhecer uma nova estrutura, porque antes era dentro e agora eles fizeram o palco do lado de fora e tá maravilhoso", pondera. "Fica melhor, porque lá dentro era sufocante, aqui fora é perfeito", acrescenta.

Já a psicóloga Priscila Vital criticou a posição dos banheiros, que ficavam no espaço entre o palco e a frente do Mercado, chegando a causar mau cheiro e até bloquear a visão de quem assistia aos shows. "Acho que o banheiro poderia ficar nas laterais, porque de frente pro palco acaba comprometendo tanto espaço quanto visibilidade", sugere.

FORTALEZA, CE, BRASIL,21.02.2023: Mercado dos Pinhões. Carnaval 2023. (Foto: FÁBIO LIMA)



