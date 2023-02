Em meio à lotação, Benfica "se fantasia" no 3º dia de Carnaval

No terceiro dia de Carnaval, o polo carnavalesco do Benfica teve o seu dia de maior movimentação. Em meio aos foliões, destaque para a diversidade e criatividade das fantasias. Houve até pedido de casamento no palco ao fim da programação de shows.

De fantasias solo, como a presença da "grávida de Taubaté" e do "Avatar", até fantasias em grupo, houve espaço para os casais, que pensaram nos detalhes.

O comerciante Rui Cavalcante, 51, o esposo e um amigo do casal estavam fantasiados de padres católicos. Segurando uma garrafa de vinho e um recipiente pequeno com água benta, Rui abordava os foliões prometendo "tirar todos os pecados".

Um casal e um amigo fantasiados de padres católicos, na Praça João Gentil. (Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo)



Apesar do sucesso, Rui destacou que as fantasias foram improvisadas de última hora.

"Todo ano a gente combina de vir pra cá (para a Praça João Gentil) e vai pegando o que tem em casa. Achamos lá essas roupas de padre e fomos construindo a imagem", disse

Localizado na Praça João Gentil, os arredores do palco ficaram completamente tomados por brincantes. Impulsionado por atrações como Luxo da Aldeia e Superbanda, o público começou a se formar próximo ao palco a partir do meio da tarde.

FORTALEZA, CEARÁ, 20-02-2023: Segunda-feira de Carnaval, no Benfica. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo). (Foto: FERNANDA BARROS)



Pela manhã, poucos foliões para acompanhar a abertura da programação, às 11 horas, com o DJ Adrian Brasil. A movimentação tranquila no terceiro dia de carnaval no polo do Benfica se tornou um atrativo para Maria Tereza, 55, e sua família.

Ela conta que aproveitou a manhã desta segunda-feira, 20, para trazer a mãe, Tereza Holanda, 85, que tem Alzheimer, para viver um momento em família.

“É muito importante estar aqui, principalmente pra ela. A música é um ponto que traz muitas lembranças. Fazemos de tudo para que ela participe desse momento junto com os netos, sobrinhos e amigos”, conta.

Maria relata que a tradição de curtir ao Carnaval foi passada de mãe para filha. “Ela sempre passou isso pra gente, sempre gostou de viver isso. Agora, só precisamos chegar mais cedo e procurar um lugar tranquilo pra ela”, completa.

FORTALEZA, CEARÁ, 20-02-2023: Segunda-feira de Carnaval, no Benfica. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo). (Foto: FERNANDA BARROS)



Foliã do pós-pandemia

Eloá Alexandre tem 5 anos e curte de forma mais consciente seu primeiro Carnaval junto com a mãe, a fisioterapeuta Larissa Moliterno, 37.

A foliã do pós-pandemia segue os passos da mamãe carnavalesca (como a própria Larissa se descreve) e vai aproveitando a diversão com sua espuma, no Polo Benfica. Larissa ainda destaca que a filha aproveita as festinhas desde o pré-Carnaval com outras crianças.



FORTALEZA, CEARÁ, 20-02-2023: Segunda-feira de Carnaval, no Benfica. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo). (Foto: FERNANDA BARROS)



Lotação gera problemas pontuais

Por ser o dia de maior movimentação desde o início do Carnaval, conforme apurou O POVO com brincantes que vieram em outros dias, alguns problemas foram notabilizados.

A lotação gerou enormes filas nos banheiros químicos, numa espera desagradável em meio ao vazamento de urina no espaço.

Encontrar locais para estacionar também foi um problema para quem quis curtir o Carnaval no Polo Benfica. Como o trânsito nos arredores da Praça João Gentil só estava liberado para moradores e equipes que faziam parte da operação pública de Carnaval (equipes de segurança, por exemplo), a disponibilidade de vagas na região ficou escassa e distante.

Para quem preferiu aplicativos de transporte ou transporte público, a dificuldade ficou por conta do trânsito carregado, especialmente na avenida Treze de Maio. (Colaborou Gabriel Borges e Luciano Cesário)

FORTALEZA, CEARÁ, 20-02-2023: Segunda-feira de Carnaval, no Benfica. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo). (Foto: FERNANDA BARROS)



Foliões engajados nas fantasias

Os foliões fortalezenses estão usando a criatividade durante o Carnaval de 2023. No terceiro dia de programação, nesta segunda-feira, 20, várias pessoas se fantasiaram para curtir as apresentações e festas na Capital cearense.

Confira algumas das fantasias mais criativas desta segunda-feira, 20:





