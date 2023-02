"Todo mundo vai namorar": foliões cobram "promessa" de Lula em fantasias e adereços

"Ministério do Namoro" acabou sendo a brincadeira política mais comum no Carnaval de Fortaleza; adesivo feito por um grupo de amigos esgotou em minutos

Sempre presentes em carnavais passados, as brincadeiras e provocações envolvendo a polarização política brasileira saíram um pouco do foco na festa deste ano – e sem deixar muitas saudades, vamos combinar. Com menos holofotes que os colossais “Fora Temer” ou a polêmica do “golden shower”, a carga política da folia acabou mais representada em 2023 pela “promessa” do presidente Lula (PT) de zerar o número de solteiros no Brasil.

Talvez a ação social mais aguardada por boa parcela da população, a brincadeira da criação do “Ministério do Namoro” – ou “do Chamego”, para os mais românticos – inspirou dezenas de fantasias e adereços de foliões por todo o País. Em Fortaleza, um grupo de amigos agilizou até placas e adesivos com a promessa do “todo mundo vai namorar”.

“A gente viu que se a gente só se vestisse de vermelho, fizesse uma plaquinha qualquer, não ia ser tão legal assim”, conta o designer Rafael Salvador, 36, que elaborou a identidade visual do novo “ministério”. “Mas aí eu acabei me empolgando e fiz uma coisa mais incrementada, pegando o manual de identidade da marca do governo Lula, desmanchando elementos da marca do Brasil e criando todas as outras marcas do ‘Ministério’”, diz.

A brincadeira inicial – que envolvia distribuir entre amigos adesivos de programas como o “Bolsa Amor Líquido” ou os programas “Amor Sem Fronteiras” e “Meu Crush Minha Vida” – acabou saindo rápido de controle. “A gente fez em uma quantidade bem grande, mas não esperava que fizesse tanto sucesso. A gente estava lá distribuindo entre amigos e vinham pessoas desconhecidas pedindo. Quando a gente foi ver, esgotou em menos de uma hora”.

Com a demanda em alta, acabou faltando espaço no Ministério do Namoro até para os amigos de Salvador e seu grupo. “Depois a gente encontrava amigos pedindo o adesivo, mas já não tinha mais”, brinca. A brincadeira caiu nas graças dos foliões de Fortaleza, com até o deputado estadual Renato Roseno (Psol) sendo “flagrado” com um adesivo.

“Viva o nosso carnaval” A gente se encontra na folia de Fortaleza. Lembrem-se: se hidratem, divirtam-se, respeitem os foliões e as foliãs e, claro. Não é não”, destacou o parlamentar em publicação nas redes sociais. Durante as festas em Fortaleza, eram muitas as fantasias ou enfeites que destacavam a mesma promessa do presidente.

“O Lula disse que depois do Carnaval todo mundo vai namorar, então…”, brinca a advogada Aída Ferreira, que foi para a folia usando uma tiara com a famosa “promessa”. Ela destaca que ela própria não está buscando namoro, mas que resolveu adotar a brincadeira como “cupido”. “Não (estou com esse objetivo), mas estou abençoando todo mundo com a tarefa do amor”, brinca.

É só uma brincadeira, pessoal

Apesar de ter ganhado intensa repercussão desde a campanha eleitoral, a história do “todo mundo vai namorar” não aconteceu de verdade. A história tem como base uma montagem da entrevista de Lula ao Flow Podcast em 19 de outubro, em que o petista teria afirmado “um homem sem um amor não é nada, no meu governo todo mundo vai namorar”.

A frase, no entanto, nunca foi dita pelo presidente no programa. Diversos veículos de imprensa, no entanto, acabaram caindo na “pegadinha” das redes sociais e deram repercussão à piada, que ganhou status de verdade para muita gente. Ao ser cobrado por internautas sobre o programa “Solteiro Zero”, o próprio Lula entrou na brincadeira, prometendo que irá cumprir a promessa “só depois do Carnaval”. (colaborou Adriano Queiroz)



