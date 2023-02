40 estabelecimentos ficaram sem energia no Carnaval do Cumbuco

Associação de Bares e Restaurantes do Ceará denuncia descaso após transformador queimar e empresários e moradores ficarem sem luz em parte do sábado e domingo de folia

Cerca de 40 estabelecimentos do Cumbuco ficaram sem energia durante parte do sábado e domingo de Carnaval no Cumbuco, nos dias 18 e 19 de fevereiro. A luz voltou sem oscilações somente às 9 horas desta segunda-feira, 20.

A denúncia e o relato partiram da Associação de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel) ao O POVO.

"Um total descaso em pleno Carnaval, gerando prejuízos incalculáveis para o setor de bares, restaurantes e hotelaria. Um transformador queimou no sábado, 18, e desde então aguardavam solução definitiva para o problema, uma vez que os reparos feitos até o momento não obtiveram êxito”, disse a entidade.

