Acidente: Ônibus que levava banda Canários do Reino tomba na PI-212

17 pessoas envolvidas no acidente tiveram apenas leves escoriações; datas das apresentações da banda continuam as mesmas

Um ônibus com integrantes da Canários do Reino, banda de forró, tombou na rodovia PI-212, na altura da entrada da cidade de Nossa Senhora dos Remédios, a 182 km ao norte de Teresina, nesta segunda-feira, 20.

O acidente ocorreu devido a forte neblina e a falta de conhecimento do motorista sobre a estrada da região. No momento do tombo havia 17 pessoas no veículo, todas tiveram apenas ferimentos leves. Os vocalistas não estavam presentes no acidente.

Ao meio-dia do dia seguinte o ônibus foi retirado do barranco onde estava preso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar das circunstâncias, a banda manteve todas as datas de apresentações inalteradas. Os próximos shows são em Barro Duro e Curralinhos, hoje, segunda-feira, 20. Na terça-feira, 21, será em Monsenhor Gil e Guadalupe. Todos os shows citados são no Piaui.

Nota à imprensa

O ônibus tombou em Nossa Senhora dos Remédios. Estava vindo de Luzilândia e ia tocar em Miguel Alves. O acidente foi por volta das 3 da manhã de hoje. Tinha muita neblina na via, que fez com que o motorista desviasse perdendo o controle do ônibus.

A prefeitura da cidade está com uma equipe no local para ajudar ao ônibus voltar ao normal e estão com uma equipe de trânsito ajudando.

Tinham 17 pessoas no ônibus e ninguém ficou ferido e vão fazer shows hoje ainda em Barro Duro e Curralinhos.



Tags