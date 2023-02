Carnaval de Aracati: confira as atrações desta segunda-feira de festa

O Carnaval de Aracati chega a sua sexta noite de festa nesta segunda-feira, 20. Com um excelente público e foliões destinados a curtirem, a Prefeitura da cidade já definiu os horários de cada atração de hoje. Confira:

21h - Luis Marcelo e Gabriel (Saída: Matriz)

21h30 - Merson DJ (Saída: Prazeres)

22h - Caio Brito (Saída: Matriz)

22h30 - Diego Facó (Saída: Matriz)

23h30 - Los Kakos (Saída: Matriz)

00h30 - Pabllo Vittar (Saída: Prazeres)

00h30 - Lá Mákina (Saída: Matriz)

01h - Solange Almeida (Saída: Prazeres)

Foliões com expectativa

Um dos principais pontos do Carnaval no Ceará, Aracati receberá mais um bom e animado público na noite desta segunda-feira, 20. Com Pabllo Vittar e Solange Almeida, as festas na cidade enchem os foliões de expectativa.

Desde sábado, 18, na cidade, um grupo de jovens de Fortaleza é reflexo disso. "A gente espera que seja o melhor dia! A Pabllo é a atração principal, então a noite de noite vai ser tudo", conta Luis Gleidson, de 24 anos de idade, ao O POVO. Ele e seus amigos Gabriel, 26, Renato, 26, Andreza, 26, Ronaldo, 24 e Araújo Moreira, 30, todos da Capital, aguardam a chegada de mais amigos que alugaram um apartamento junto com mais de 20 pessoas.



