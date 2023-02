Carnaval: Orgão públicos, empresas e shoppings têm horários alterados

A segunda-feira e a terça-feira de Carnaval movimentam Fortaleza, mas não são todos os lugares que funcionarão durante o período. Comércios, órgãos públicos e centros comerciais tem horário alterado durante a folia.

Pinacoteca

A Pinacoteca do Ceará estará fechada durante todo o período carnavalesco, abrindo somente a partir do dia 23 de fevereiro.

Biblioteca Estadual do Ceará

A Biblioteca Estadual do Ceará não funciona hoje, 20, nem nesta terça-feira, 21 de fevereiro. No dia 22, quarta-feira de cinzas, o expediente será das 13h às 20h.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enel

As unidades da Enel no Ceará estão fechadas desde sábado, 18 e continuam sem atendimento físico até a terça-feira, 21. Na quarta-feira, 22, as lojas vão abrir a partir das 12h30. Nas unidades que só possuem atendimento no período da manhã não vão abrir, retornando as atividades na quinta-feira, 23.

Correios

Os Correios não funcionarão nos dias 20 e 21 de fevereiro, segunda-feira e terça-feira de Carnaval. Todas as agências estarão fechadas. Eles retomam expediente no dia 22, quarta-feira de cinzas, a partir de meio-dia.

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Segunda-feira, 20, e terça-feira, 21, lojas, quiosques, órgãos públicos, clínicas de saúde, bancos e lotéricas não irão abrir em nenhuma das unidades. Os cinemas e parques infantis, além das praças de alimentação, restaurantes, farmácias e supermercados atuarão em horário normal.

Na quarta-feira, 22,o funcionamento será normal a partir das 10h.

Centro Fashion

O Centro Fashion estará fechado dos dias 20 a 22 de fevereiro. Eles retomam normalmente suas atividades dia 23, quinta-feira.

Horários:

17 e 18 de fevereiro (sexta-feira e sábado) – Aberto de 9h às 19h;

19 a 22 de fevereiro (domingo a quarta-feira de cinzas) – Fechado.

North Shopping Jóquei, North Shopping Fortaleza, North Shopping Maracanaú e Via Sul Fortaleza

20 e 21 (segunda e terça)

- Lojas e Quiosques: Fechados

- Alimentação e Lazer: das 11h às 22h



22 de fevereiro (quarta)

- Lojas e Quiosques: das 12h às 22h

- Alimentação e Lazer: das 12h às 22h

Shopping Parangaba

20 de fevereiro (segunda-feira)

Lojas/Quiosques: Fechados

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Lazer (Game Station): 12h às 22h

Selfit Academia: 08h às 14h

21 de fevereiro (terça-feira)

Lojas/Quiosques: Fechados

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Lazer (Game Station): 12h às 22h

Selfit Academia: 08h às 14h

22 de fevereiro (quarta-feira)

Lojas/Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Lazer (Game Station): 12h às 22h

Selfit Academia: 12h às 23h

Shopping Del Paseo

20 de fevereiro (segunda-feira)

Lojas e quiosques: fechadas

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Day Play: 11h às 22h

Cinema: a partir das 13h

Caixa Econômica Federal: fechada

Lojas Americanas: 12h às 21h

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

SEFIN: fechada

SEUMA: fechada

Via Sorte Loteria: fechada

Confidence Câmbio: fechada

21 de fevereiro (terça-feira)

Lojas e quiosques: fechadas

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Day Play: 11h às 22h

Cinema: a partir das 13h

Caixa Econômica Federal: fechada

Lojas Americanas: 12h às 21h

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

SEFIN: fechada

SEUMA: fechada

Via Sorte Loteria: fechada

Confidence Câmbio: fechada

22 de fevereiro (quarta-feira)

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Day Play: 10h às 22h

Cinema: a partir das 13h

Caixa Econômica Federal: 12h às 16h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

SEFIN: 12h às 17h

SEUMA: 12h às 17h

Via Sorte Loteria: 10h às 20h

Confidence Câmbio: 10h às 20h

Metrô e VLT

As linhas dos dois transportes vão estar disponíveis durante todo o período do Carnaval, mas o encerramento das operações ocorrerá mais cedo.

Segunda-feira, 20

Linha Sul: funcionamento normal até às 20h39

Linha Oeste: funcionamento em operação especial das 05h30 às 20h00

VLT Parangaba-Mucuripe: funcionamento normal até às 20h08

VLT de Sobral: funcionamento normal até às 20h39

VLT do Cariri: funcionamento normal até 18h

Terça-feira, 21

Linha Sul: Funcionamento em operação especial das 05h30 às 20h30

Linha Oeste: Funcionamento em operação especial das 05h30 às 20h00

VLT Parangaba-Mucuripe: Funcionamento em operação especial das 05h30 às 20h30

VLT de Sobral: funcionamento normal até às 20h39

VLT do Cariri: funcionamento em operação especial de 6h às 18h

Quarta-feira, 22

Linha Sul: funcionamento normal a partir das 12h

Linha Oeste: funcionamento normal a partir das 11h45

VLT Parangaba-Mucuripe: funcionamento normal a partir das 12h12

VLT de Sobral: funcionamento normal a partir das 12h06

VLT do Cariri: funcionamento em operação especial de 12h às 18h

Bares e Restaurante

Bares e Restaurantes funcionarão normalmente durante o CArnaval.

Bancos

Os Bancos não funcionam durante na segunda-feira, 20, e na terça-feira, 21. O atendimento só vai ser restabelecido na quarta-feira, 22, a partir das 12h.

As agências que fecham antes das 15h vão iniciar o expediente bancário mais cedo para que se garanta três horas de atendimento ao público.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) orienta que os clientes utilizem os meios digitais para que transferências e pagamentos possam ser efetuados.

Lojas de Rua

Todo o comércio de rua vai funcionar normalmente no sábado, 18, e vão ficar fechadas de domingo, 19, a terça-feira, 21.

Farmácias

As farmácias vão funcionar normalmente dos dias 18 a 22 de fevereiro.

Padarias

O funcionamento nestes estabelecimentos é facultativo. O Sindicato das Industrias de Panificação do Ceará aconselha, porém, que os funcionários tenham uma folga durante o período.

Tags