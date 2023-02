Com preços "inflacionados", isopor de cerveja vira item salva-vidas para foliões fortalezenses

No primeiro carnaval de rua "liberado" após anos de restrições da Covid-19, os foliões fortalezenses trocaram as máscaras e garrafas de álcool em gel por outro utensílio salva-vidas: o cooler de cerveja. Icebox para quem é chique ou "isoporzinho" para os mais íntimos, o porta-cerva virou a estratégia de muita gente para evitar os preços de bebida, casa dia mais salgados.

"A gente já esperava que fosse aumentar o preço, até pela pandemia. Só não esperava que fosse tanto", brinca David Prado, 31, que pulou carnaval no polo do Largo da Mocinha ao lado de Geová Martins, 31, nesta sexta-feira, 20. Para não ficar à mercê da flutuação de preços no mercado da folia de rua, os dois coçaram os bolsos e trouxeram de casa um cooler com as cervejas que pretendem beber na festa. "O jogo é se ligar das promoções no mercado", diz Geová.

A inflação dos preços é assunto praticamente unânime na boca dos foliões, que viram a velha promoção dos "três por dez", de antigos carnavais, virar o minguado "dois por dez". Na brincadeira, o item de luxo mais cobiçado é a cerveja Heineken, que é vendida por salgados R$ 10 a lata.

"Pois é, carinho, mas é carnaval", diz Ricardo Castro, 43, "flagrado" pela reportagem enquanto dividia uma latinha de Heineken com amigos. "A gente até trouxe um isopor de casa, mas já acabou".

Nem os preços altos nem o adiantar da semana de Carnaval diminuiu, no entanto, a empolgação dos foliões no polo da Mocinha nesta sexta-feira.

Tradicional ponto de samba e pagode na Praia de Iracema, a festa foi animada por shows de Game Caracas e do Bloco Num Ispaia Senão Ienche.

Morador da região há quatro décadas e "habitué" da festa no largo há quase o mesmo tempo, o motoqueiro José Soares, 40, comemorou a "trégua" das restrições da pandemia e levou a família toda para a folia. "Por aqui o carnaval só melhorou. Ficou com mais organização, mais segurança", diz José, que participou da festa fantasiado do personagem Chaves.