Integrante da Mocidade Alegre desmaia de dor após desfile no Carnaval de São Paulo

A mulher foi levada até uma ambulância pela equipe de apoio do grupo. Ela estava com cólica renal e precisou de remédio na veia

Uma integrante da comissão de frente da Mocidade Alegra desmaiou de dor após o desfile da escola de samba no Carnaval de São Paulo, na madrugada deste domingo, 19. De acordo com o G1 - São Paulo, a mulher foi levada até uma ambulância pela equipe de apoio do grupo. Ela estava com cólica renal e precisou de remédio na veia.

A Mocidade Alegre foi a quinta escola de samba a desfilar na segunda noite do Carnaval paulistano. O desfile terminou por volta das 4h da madrugada e tinha como enredo "Yasuke", o primeiro africano a se tornar um samurai no Japão.



Thelma Assis, vencedora do Big Brother 2020, foi a musa da Mocidade Alegre no desfile deste ano. Ela já participou de 18 desfiles com a agremiação da escola de samba. “Abro o desfile dessa escola tão querida representando Yasuke e os seus ancestrais que também são meus”, diz em postagem no Instagram.

