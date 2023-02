Carnaval 2023: Juliette e Pablo Vittar comandam o bloco recifense "Galo da Madrugada"

Neste sábado, 18, o maior grupo carnavalesco do mundo voltou a circular nas ruas de Recife. O bloco intitulado "Galo da Madrugada" conta com a participação de cerca de 2 milhões de foliões vindos de diversas cidades do país.

Com o tema “Viva a vida, viva o frevo, viva Enéas”, o bloco homenageia o artista plástico Ary Nóbrega, que faleceu em 2020, e o cantor Claudionor Germano. A festa está sob o comando de Pablo Vittar e Juliette, que estará a frente do trio pela primeira vez. Marcelo Falcão, Luiza Possi, Mateus Carrilho e Gabi Amarantos também estão participando dos festejos na capital pernambucana.

As comemorações tiveram início às 7h da manhã no Forte das Cinco Pontas, com o clássico café da manhã do Galo da Madrugada, que distribuiu bolos, queijos, salgados e sucos aos foliões presentes.

Como habitual, os trios elétricos são comandados por artistas locais, tais como Almir Rouche, André Rio, Marrom Brasileiro, Gustavo Travassos, Quinteto Violado, Gerlane Lops, Bia Villa-Chan, Geraldinho Lins, Nena Queiroga, entre outros.

Apesar da tradição, artistas de outras partes do Brasil, como Juliette, Pablo Vittar foram convidados para estar à frente do trio.

O Bloco Galo da Madrugada foi criado em meados de 1970 e sua primeira edição contou com a participação de apenas 80 pessoas. Este ano, a diretoria do grupo estipulou que 2 milhões de pessoas compareceriam ao evento.

