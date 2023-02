Pré-Carnaval 2023: confira lista de blocos infantis gratuitos

Neste sábado, 11, e domingo, 12, as crianças terão festas gratuitas de Pré-Carnaval nos bairros Benfica, Aldeota, Granja Lisboa, Edson Queiroz, Cambeba e Papicu, além de Caucaia e Messejana

A folia do Pré-Carnaval 2023 ainda não acabou. Com blocos espalhados por toda Fortaleza, as festas gratuitas voltadas para o público infantil ganham destaque nas programações dos shoppings da Capital e da Região Metropolitana.

Neste sábado, 11, e domingo, 12, as crianças terão festas especiais nos bairros Benfica, Aldeota, Granja Lisboa, Edson Queiroz, Cambeba e Papicu, além de Caucaia e Messejana.

Pré-Carnaval 2023: saiba onde vai ter bloco infantil gratuito

Confira os locais que terão blocos infantis gratuitos neste fim de semana:

Sábado, 11

Shopping Giga Mall

Com banda Jujubanda

Quando: a partir de 9 horas

Onde: estacionamento do Shopping Giga Mall (rua José Hipólito, 264 - Messejana)

Mais informações: no Instagram @gigamallmessejana

Centro Cultural Bom Jardim

14 horas: Oficina de confecção de máscaras

15 horas: Turma da Tia Bella

17 horas: Bailinho com Clube do Manelito

Onde: Centro Cultural Bom Jardim (rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)

Mais informações: no Instagram @centroculturalbomjardim

Kids Folia

Quando: de 16 horas às 18 horas

Onde: Shopping Center Um (avenida Santos Dumont, 3130 - Aldeota)

Mais informações: no Instagram @shoppingcenterum

Bailinho do Jardins

Com Trio Adoleta

Quando: de 16 horas às 19 horas

Onde: Jardins Open Mall (avenida Desembargador Moreira, 1011 - Aldeota)

Mais informações: no Instagram @jardinsopenmall

Parangaba Folia

Quando: de 16 horas às 19 horas

Onde: Shopping Parangaba (rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

Mais informações: no Instagram @parangabashopping

Bailinho da Wandinha

Com os personagens Wandinha, Mortícia, Rapunzel e Capitão América

Quando: a partir de 16h30min

Onde: Shopping Aldeota (avenida Dom Luís, 500 - Aldeota)

Mais informações: no Instagram @shoppingaldeota

North Shopping Jóquei

Com Banda Lelé da Cuca

Quando: a partir de 17 horas

Onde: North Shopping Jóquei (avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)

Mais informações: no Instagram @northshoppingjoquei

Parque Rachel de Queiroz

17 horas: Banda Pacote de Biscoito

19 horas: Andrew Devis

Onde: Parque Rachel de Queiroz (avenida Gov. Parsifal Barroso - Presidente Kennedy)

Mais informações: no Instagram @parqueracheldequeirozpk

Bloquinho do Del

Quando: de 17 horas às 18 horas

Onde: Shopping Del Paseo (avenida Santos Dumont, 3131 - Aldeota)

Mais informações: no Instagram @delpaseo

Bloquinho Iguatemi

Quando: de 17 horas às 19 horas

Onde: praça de convivência da expansão, piso L1 - Shopping Iguatemi Bosque (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Mais informações: no Instagram @iguatemifortaleza

Shopping Riomar Kennedy

Com Banda Vocali Kids

Quando: de 18 às 19 horas

Onde: praça de alimentação, piso L3 - Shopping Riomar Kennedy (avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Mais informações: no Instagram @riomarkennedy

No batuque do Nortão

Bloquinho com Banda Severina Brown

Quando: a partir de 18 horas

Onde: North Shopping Fortaleza (avenida Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)

Mais informações: no Instagram @northshoppingfortaleza

Via Sul Shopping

Com Jujubanda

Quando: de 18h30min às 20 horas

Onde: Via Sul Shopping (avenida Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga)

Mais informações: no Instagram @viasulshopping

Domingo, 12

Bloco Sivozinha Folia

Com bandas Brincart e Lelé da Cuca

Quando: de 8h30min ao meio-dia

Onde: Casa de José de Alencar (avenida Washington Soares, 6055 - Cambeba)

Mais informações: no Instagram @clubedasivozinha e (85) 98867-9870

Passeio Público

9 horas: Tia Samila e sua Turma

10h30min: Bloquinho da Aquarela

Onde: Praça dos Mártires/Passeio Público (rua Dr. João Moreira - Centro)

Bloquinho Viva o Parque

Quando: a partir de 10 horas

Onde: Parque Botânico do Ceará (estrada José Aragão e Albuquerque, s/n - Itambé, Caucaia)

Mais informações: no Instagram @diariodobotanico

North Shopping Fortaleza

Com Bandinha Five Mix

Quando: a partir de 15 horas

Onde: North Shopping Fortaleza

Mais informações: no Instagram @grandshoppingce

Parangaba Folia

Quando: de 16 horas às 18 horas

Onde: Shopping Parangaba (rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

Mais informações: no Instagram @parangabashopping

Shopping Riomar Fortaleza

Com Banda BBK

Quando: de 16 horas às 20 horas

Onde: estacionamento da Lagoa, piso E1 - Shopping Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Mais informações: no Instagram @riomarfortaleza

Shopping Benfica

Bloquinho do Bem com Banda Cor do Som Kids

Quando: a partir de 16 horas

Onde: Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)

Mais informações: no Instagram @shoppingbenfica

Bloquinho Iguatemi

Com Super Bloquinhos

Quando: de 17 horas às 19 horas

Onde: praça de convivência da expansão, piso L1 - Shopping Iguatemi Bosque (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Grand Shopping Messejana

Com Banda Canta Kids

Quando: a partir de 17 horas

Onde: praça de alimentação do Grand Shopping Messejana (avenida Frei Cirilo, 3840 - Messejana)

Mais informações: no Instagram @grandshoppingce

Bloquinho do Del

Com Grupo Encantos

Quando: a partir de 17 horas

Onde: Shopping Del Paseo (avenida. Santos Dumont, 3131 - Aldeota)

Mais informações: no Instagram @deopaseo



