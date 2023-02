Bell Marques: segurança do cantor é detido durante show

O cantor pediu que os policiais "não maltratassem" seu funcionário, e afirmou que confiava no segurança. A apreensão aconteceu durante a apresentação de Bell

Na noite de sexta, 17, um dos funcionários de Bell Marques foi detido pela polícia durante a apresentação. O segurança, que não estava em serviço no momento do show, foi abordado pelas forças de segurança, mas Marques pôde ver o ocorrido de cima do palco.

Ao ver o funcionário sendo detido, Bell Marques pediu que a polícia não exagerasse na força ao levá-lo. O cantor afirmou que, apesar de não saber o que teria acontecido para causar a apreensão, confiava no segurança.

Carnaval: segurança de Bell Marques é abordado pela polícia durante show

"(...) Deixa eu falar uma coisa. Ele trabalha para mim, é meu funcionário, um dos melhores que tenho. Não faça isso, não. Vou ligar para o coronel [da PM] agora, não faça isso, não precisa", pediu o artista ao ver o funcionário ser abordado pela polícia.

Bell pediu que os policiais não exagerassem na força ao levar o segurança. "Você vai com ele, pode deixar que depois vou lá. Não precisa maltratar, pelo amor de Deus. Ok, fique tranquilo, não sei o que houve, confio em você, fique tranquilo", completou.

A representação de Bell Marques confirmou que o homem trabalha com o cantor no dia a dia, em seu escritório profissional. Não há mais informações sobre o que teria acontecido no momento da apresentação.

