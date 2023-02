Carnaval 2023: veja bloqueios no trânsito de Fortaleza no 1º dia de folia

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) distribuiu, para o início da folia em Fortaleza neste sábado, 18, 200 agentes dedicados aos sete polos carnavalescos até terça-feira, 21. O órgão ainda realizará operações especiais em cinco dos sete polos onde observa-se maiores conflitos de trânsito.



Das 14h às 1h da manhã, o acesso ao Aterrinho da Praia de Iracema estará bloqueado para veículos.



A interdição na Av. Beira-Mar compreenderá o trecho entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús.

A rua João Cordeiro também estará bloqueada entre a Av. Historiador Raimundo Girão e Av. Beira-Mar. Neste trecho, estará proibido estacionar a partir das 7h da manhã.

Outra grande operação acontece na Av. Domingos Olímpio, onde as arquibancadas já estão montadas para o tradicional desfile de Maracatu. A partir das 15h, a via estará bloqueada entre as avenidas da Universidade e Aguanambi.

As interdições se estenderão às vias de acesso, tendo início nas ruas Joaquim Magalhães e Antônio Pompeu. A previsão é de que a operação seja finalizada à 1h da manhã.

Para o Carnaval da Mocinha, o bloqueio se dará nas ruas João Cordeiro com Tenente Benévolo, Alfredo Prudente com Ten. Benévolo, Deputado Moreira da Rocha com Padre Pita e Pe. Climério com Antônio Augusto. A interdição também será das 14h à 1h da manhã.

Já o Mercado dos Pinhões tem o seu entorno bloqueado. A operação contempla as esquinas das ruas Visconde de Pelotas com Gonçalves Ledo, assim como as ruas Visconde de Pelotas com Nogueira Acioli. Os agentes estarão no local de 14h à meia-noite. Porém, estará proibido estacionar nas vias a partir das 8h da manhã.

Por fim, a Praça da Gentilândia, no Benfica, está interditada desde às 10h na rua Waldery Uchoa com a avenida 13 de maio, assim como em três esquinas das ruas Paulino Nogueira, Marechal Deodoro, Santo Antônio e João Gentil.

Acesso liberado aos moradores e hóspedes

O gerente de operação e fiscalização da AMC, Wellington Cartaxo, afirmou, em coletiva nesta quinta-feira, 16, que o acesso de moradores e hóspedes de hotéis localizados dentro de bloqueios será garantido. O órgão aconselha a apresentação do comprovante de endereço para facilitar o procedimento.



