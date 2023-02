Carnaval: Concentra Mas Não Sai faz último baile no sábado, 11

Grupo carnavalesco faz parte da história da cidade há mais de 20 anos e é presença garantida nos pré-carnavais da Praça do Ferreira

Em meio ao frevo, marchinhas clássicas e sambas antigos, surgiu o bloco carnavalesco Concentra Mas Não Sai. Fruto da saudade do Carnaval sentida por um grupo de amigos, o conjunto nasceu ainda em 2001, mas só passou a realmente encantar os foliões de Fortaleza após alguns meses, no pré-carnaval de 2002.

No início, 15 colegas se reuniram na casa de Marcus Vinicius Oliveira, um dos fundadores e coordenadores do bloco, e juntaram dinheiro para fazer o Concentra funcionar. “Naquela época a gente achava que já estava meio ‘molenga’, com 40 e poucos anos. Então a meta não era desfilar, era só concentrar”, relembra Marcus.

O objetivo então traduziu-se no nome do grupo, de forma que os fundadores decidiram se inspirar em um bloco carioca de mesmo nome e criar um novo “Concentra Mas Não Sai”. A partir disso, o conjunto foi crescendo e se popularizando, e, o que começou como uma forma de matar a saudade, virou tradição na capital cearense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Concentra Mas Não Sai é atração da Praça do Ferreira desde 2006 (Foto: Divulgação)



O começo da concentração

Ainda nas primeiras apresentações, os integrantes do Concentra foram agraciados com a boa repercussão na mídia e a grande quantidade de pessoas interessadas na folia realizada pelo bloco. Isso os motivou a continuar levando alegria ao povo fortalezense.

Hoje, é a Praça do Ferreira o grande palco do conjunto, recebendo-o em todos os Pré-Carnavais desde o ano de 2006. Sobre tal lugar, Marcus ainda considera o momento em que passaram a tocar lá como algo marcante para a história do bloco.

“Nós tivemos que conversar com o arquiteto da praça, porque a prefeitura achava que o povo ia acabar com ela. Mas falamos com o arquiteto e ele disse que não tinha problema, que a praça era para o povo mesmo”, conta Marcus. E ele defende que essa foi uma forma de apresentar o local para vários jovens da época, ajudando a revitalizá-lo.

Sobre o assunto Pré-Carnaval 2023: confira lista de blocos infantis gratuitos

Gratuito: Monte Castelo promove Pré-Carnaval neste fim de semana

Gratuito: Bloco da Bateu estreia neste domingo, 12, na Beira Mar

Carnaval 2023: Bailinho Pet acontece na Maraponga no sábado, 11

Gratuito: Bloco Pra Quem Gosta é Bom realiza baile no domingo, 12

Retorno pós-pandemia

Após dois anos sem Carnaval por conta da pandemia de Covid-19, poder voltar a festejar com os foliões é motivo de comemoração para o grupo carnavalesco. “A sensação é de liberdade e animação. Na praça, para onde você olha, está todo mundo muito alegre”, afirma Marcus. “O Carnaval, queiramos ou não, é uma válvula de escape para a população”.

Antes de começar a se preparar para a folia de 2024, o bloco Concentra Mas Não Sai encerra sua participação no ciclo carnavalesco de 2023 hoje, 11, às 18h, na Praça do Ferreira.



Concentra mais não sai

O quê: última apresentação no ciclo carnavalesco 2023

Quando: sábado, 11, 18 horas

Onde: Praça do Ferreira (Centro)

Gratuito

Tags