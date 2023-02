Carnaval 2023: Bailinho Pet acontece na Maraponga no sábado, 11

Evento acontece no Maraponga Food Square neste sábado, 11, a partir das 17 horas

Um baile de Carnaval voltado para animais de estimação acontece neste sábado, 11, no Maraponga Food Square. Empreendedores do mercado pet podem se inscrever gratuitamente para expor no evento até sexta-feira, 10, por telefone.

A ideia é valorizar empreendedores locais do ramo e proporcionar um momento de interação entre os animais e seus donos. Na programação, estão previstos brindes, orientação veterinária, prêmio de melhor fantasia, petiscos, expositores de produtos, adoção e parque de diversão para os pets.

“Eu acredito que seja muito importante valorizarmos a nossa gente, pessoas talentosas, que estão empreendendo e nos trazendo o melhor do artesanato e nessa ocasião, resolvemos focar no mercado pet, afinal os bichanos também são essenciais em nossas vidas e merecem todo cuidado e carinho", opina o CEO do Maraponga Food Square, Pedro Netto.

"Com certeza essa será uma grande oportunidade para o empreendedor e para o público que aprecia o mercado pet”, completa Netto. Essa é a primeira vez que o complexo de restaurantes lançam um evento exclusivo para os pets. Em 2022, já havia recebido o Selo PetFriendly, concedido pela Secretaria Municipal do Turismo (Setfor).

Bailinho Pet no Maraponga Food Square

Onde: Av Godofredo Maciel, 3081 - Maraponga

Quando: 11 de fevereiro, de 17h às 23 horas

Inscrições para empreendedores pelo número: (85) 986543202

Mais informações: @marapongafoodsquare e @feirinhafoodsquare

