Gratuito: Bloco Pra Quem Gosta é Bom realiza baile no domingo, 12

O bloco Pra Quem Gosta é Bom volta a celebrar o Pré-Carnaval em Fortaleza neste domingo, 12. Nova edição do Baile do Pra Quem Gosta é Bom 2023 ocorre a partir das 10 horas na Praça Waldemar Falcão, no Centro da Capital. Haverá recebimento de doações para o projeto Prato Cheio de Esperança, que distribuem alimentos para pessoas e animais em situação de rua.

Criado em junho de 2017 com objetivo de colaborar com a pluralidade do Carnaval de rua de Fortaleza, o bloco traz referências sonoras de afoxés, maracatus, axés, frevos, sambas e marchinhas. No repertório, canções consagradas de artistas de diferentes gerações, indo de Alceu Valença e Gilberto Gil a BaianaSystem e Academia da Berlinda.

Com caráter independente, o Pra Quem Gosta É Bom está vendendo camisas e pôsteres inspirados no tema deste ano, que homenageia a cantora Gal Costa. Os recursos arrecadados são investidos na realização dos eventos de Pré-Carnaval de rua. É possível comprar os itens na Mar Hype, que fica na loja colaborativa Playa Collab, na rua dos Tajabaras.

As roupas estão disponíveis para compra por R$ 50 e podem ser pagas no pix ou no cartão (débito ou crédito). Já as obras artísticas saem R$ 25 a unidade e, a partir de três pôsteres comprados, cada um sai por R$ 20.

A primeira saída do grupo na folia pré-carnavalesca da Capital foi em 29 de janeiro, em uma celebração à memória da homenageada Gal Costa.

Baile do Pra Quem Gosta é Bom 2023

Quando: domingo, 12, a partir das 10 horas

Onde: Praça Waldemar Falcão (R. Floriano Peixoto, s/n - Centro), também conhecida como Praça dos Correios

Gratuito

Instagram: @praquemgostaebom



