Gratuito: Bloco da Bateu estreia neste domingo, 12, na Beira Mar

Reconhecida produtora realiza primeiro evento de Pré-Carnaval neste domingo, 12, com o Bloco da Bateu no Parque Bisão

A produtora Bateu promove neste domingo, 12, o primeiro evento de Pré-Carnaval da história do projeto. A partir das 10 horas, ocorre no Parque Bisão, na Avenida Beira Mar, o Bloco da Bateu. No line-up, estão os DJs William, Babita Soares, Viúva Negra e Lucas BMR convidando Rafael Melo.

Criada em 2016 e conhecida pela realização de festas de música eletrônica, latina e funk, entre outros estilos, a Bateu irá unir o espírito do Carnaval às referências que traz nos próprios eventos. O baile deste domingo será promovido em parceria com a ótica Tangerine, que festejará um ano na ocasião.



Entre as festas reconhecidas da produtora, estão Bateu, Bateuzinha, Rolê Alto, La Fiesta, Privêzinha da Bateu, Baile da Bateu, Bateu com Fritas e Soul a Gosto, que trazem variedade de gêneros e ritmos musicais.

Bloco da BATEU #1anodetange

Quando: domingo, 12, de 10 às 16 horas

Onde: Parque Bisão (Av. Beira Mar, 4364, Mucuripe)

Entrada gratuita

Mais informações: @bateupodecomemorar

