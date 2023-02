Gratuito: Monte Castelo promove Pré-Carnaval neste fim de semana

O último fim de semana de Pré-Carnaval está com animação garantida em diversos bairros de Fortaleza. Para além da programação oficial que agrega os bairros Centro, Benfica, Praia de Iracema e Aldeota, o Monte Castelo terá folia para para os moradores da região.

Leia mais | Pré-Carnaval 2023: Sandra de Sá faz show neste sábado, 11; veja programação completa

Iniciando nesta sexta-feira, 10, o bloco Monte Folia realiza sua apresentação na Praça Coronel João Pontes, a partir das 19 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o tema "Bloco Monte Folia: 100 anos do Romance do Pavão Misterioso", o tradicional bloco do bairro da Regional 3 da Capital presta homenagem ao clássico cordel de José Camelo de Melo, publicado em 1923.

Fundado em 2009, o Monte Folia é considerado um dos principais blocos de rua de Fortaleza, misturando grandes sucessos do Carnaval, desde clássicos às marchinhas históricas, e promete divertir foliões de todas as gerações.

A apresentação do bloco ocorre nesta sexta-feira, 10, e no sábado, 11, sempre às 19 horas, na Praça Coronel João Pontes, no bairro Monte Castelo.

Bloco Monte Folia

Quando: sexta-feira, 10, e sábado, 11, a partir de 19 horas

Onde: Praça Coronel João Pontes (rua Benjamim Barroso, 485 - Monte Castelo)

Instagram: @blocomontefolia

Gratuito



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags