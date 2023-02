Carnaval 2023: Janja será madrinha da Imperatriz Leopoldinense

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, será a nova madrinha da velha-guarda da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. O convite foi feito na manhã desta sexta-feira, 3, durante encontro entre primeira-dama com a diretoria da escola carioca, ocorrido no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro.

Janja conversou com a comitiva da Imperatriz, formada por Solange Costa, presidente da Velha-Guarda; Rafaela Theodoro, porta-bandeira; Phelipe Lemos, mestre-sala; Lolo, mestre de bateria; Pitty de Menezes, intérprete; e Pedro Leite, coordenador de Carnaval da escola.

Na ocasião, foram discutidas formas de fortalecimento dos projetos sociais da escola, como o programa Imperatriz Social, que realiza ações junto às comunidades do Rio de Janeiro.

“A partir de agora teremos mais proximidade para entender as demandas da instituição e auxiliar no fomento às atividades voltadas ao social e cultural. Retomaremos projetos para essas regiões periféricas, e as escolas de samba são fundamentais nesse processo”, declarou Janja.

Oficializada como madrinha da velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense, ainda não foi confirmado se a primeira-dama estará presente no desfile das escolas: "farei de tudo para estar na quadra, na Sapucaí e conhecer a Cidade do Samba”.



