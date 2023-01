Carnaval 2023: Hotel em Fortaleza terá programação para a folia

Nos dias 17 a 21 de fevereiro, a rede de Hotéis Vila Galé realiza uma programação especial de Carnaval para os hóspedes em Fortaleza. Com apresentações musicais embaladas nos maiores sucessos carnavalescos, desde axé, frevo e as tradicionais marchinhas, os dias de folia também contarão com um concurso de Rei e Rainha do Carnaval.

Localizado na Praia do Futuro, as reservas para o Carnaval já podem ser feitas pelo site do Vila Galé. Na ocasião, é possível contratar um pacote de cinco noites em quarto duplo, a partir de 10 vezes de R$275. Hospedagem para crianças de até 12 anos de idade é gratuita.

Na barraca Vila Galé, localizada em frente ao Hotel da rede, também haverá programação de Carnaval para os foliões que forem curtir a praia no fim de semana. No sábado, dia 18 de fevereiro, os clientes poderão saborear feijoada ao som de muito samba a partir das 12 horas. Já no domingo, 19, o som fica por conta de DJs que vão tocar os hits carnavalescos.

Carnaval no Vila Galé

Onde: avenida Dioguinho, 4189 - Praia do Futuro

Quando: 17 a 21 de fevereiro

Reservas e informações: site do Vila Galé



