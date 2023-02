Pré-Carnaval 2023: Mart'nália faz show neste sábado, 4

Sábado, 4 de fevereiro, de Pré-Carnaval terá a cantora Mart'nália no Aterrinho da Praia de Iracema

No terceiro fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza, a festa será comandada pela cantora Mart'nália, que fará show no Aterrinho da Praia de Iracema. A artista carioca se apresenta no sábado, 4, após o cortejo dos blocos que inicia a partir de 16 horas.

Entre os pontos de concentração estão Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões, Aterro da Praia de Iracema, Benfica e Barra do Ceará, entre outros.

Confira programação do Pré-Carnaval 2023 em Fortaleza:

Sexta-feira, 3

Praça do Ferreira

18 horas: Calé Alencar

20 horas: Luxo da Aldeia

Mercado dos Pinhões

19 horas: Dona Leda

20 horas: Transacionais



Sábado, 4

Praça do Ferreira

18 horas: Concentra mas não sai

20 horas: Yane Caracas

Mercado dos Pinhões

17 horas: Grupo DTF

19 horas: DJ Bruna Queiroz

20h30min: Jean Dumont

Polo Mocinha

18 horas às 22 horas: Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Aterrinho Praia de Iracema

A partir de 16 horas:

- Unidos da Cachorra

- Bonde Batuque

- Baqueta

- Camaleões do Vila + convidado

- DJ Silas Costa

- Renato Black

- Mart’nália

Benfica

18 horas: Parayba e Banda

19h30min: DJ Kinas

20h30min: Caravana Cultural

Barra do Ceará

17 horas: Johnny Lima

18h30min: Bloco do Mamão

Parque Rachel de Queiroz

17 horas: Banda Pacote de Biscoito

19 horas: Shirlene Aguiar

Domingo, 5

Benfica

10 horas: Lídia Maria com Bloco Prazer

11h30min: DJ Gomes

12 horas: Renato Black

14 horas: Bloco Mambembe

Polo dos Queijos

10 horas: Borogodó

12 horas: Banda Couros e Metais

14 horas: Bárbara Sena e Banda

Passeio Público

9 horas: Lu Nunes

10h30min: Tia Samila e sua Turma

Onde ficam os polos de Pré-Carnaval em Fortaleza:

PRAÇA DO FERREIRA

Onde: rua Floriano Peixoto - Centro

MERCADO DOS PINHÕES

Onde: Praça Visconde de Pelotas

MOCINHA

Onde: rua Padre Climério com Rua João Cordeiro

ATERRINHO PRAIA DE IRACEMA

Onde: avenida Beira Mar, 1680 - Meireles

Cortejo saindo do antigo Boteco Praia até o Aterrinho

BENFICA

Onde: Praça João Gentil (rua João Gentil - Benfica)

POLO DOS QUEIJOS

Onde: Raimundo dos Queijos (próximo à Rua General Bezerril, 151 - Centro)

PARQUE RACHEL DE QUEIROZ

Onde: avenida Gov. Parsifal Barroso - Presidente Kennedy

PASSEIO PÚBLICO

Onde: Praça dos Mártires (rua Dr. João Moreira - Centro)



Atualizado em 19/01/2023 às 20 horas

