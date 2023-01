Carnaval 2023: Shopping Benfica divulga programação gratuita

Com programação para todas as idades, o Carnaval do Shopping Benfica tem início neste domingo, 29

A partir deste domingo, 29, o Shopping Benfica promove programação gratuita de Carnaval para todas as idades. No já conhecido “Bloquinho do Bem”, a festa de Carnaval do estabelecimento seguirá durante os domingos de fevereiro, nos dias 5, 12 e 19.

Iniciando às 16 horas, a folia deste domingo, 29, será comandada pela banda Canta Kids. Durante a programação, o público irá curtir a folia ao som de grandes sucessos carnavalescos, além aproveitar as atividades artísticas e acompanhar o Concurso Infantil de Fantasia. A competição irá premiar as melhores fantasias com R$500 em vale-compras nas lojas infantis do Benfica.

Todo o evento será gratuito e ocorrerá na Praça de Alimentação do Shopping Benfica.

Bloquinho do Bem

Onde: Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)

Quando: a partir deste domingo, 29, às 16 horas

Gratuito

Mais informações: no Instagram @shoppingbenfica



