Com Janja, posse de Lula tem pela 1ª vez primeira-dama com calça

Pela primeira vez, desde a redemocratização, a primeira-dama do Brasil usou calça na cerimônia de posse do presidente da República, que aconteceu no último domingo, 1º de dezembro, em Brasília. Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, é a esposa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e usou um conjunto elaborado pela estilista gaúcha Helô Rocha, também responsável pelo vestido de noiva da primeira-dama no ano passado.

Frequentemente associado aos homens, o terno é símbolo de poder e elegância na moda. Mas, quando se trata de primeiras-damas, é esperado o uso de vestidos. Não foi essa a escolha de Janja para a posse. A primeira-dama utilizou uma pantalona, com blazer e camisa bordados por rendeiras de Timbaúba do Batista, no Rio Grande do Norte. Até 1997, era proibido que mulheres usassem calças no senado. Ver pela primeira vez uma primeira-dama usar calça num dos eventos políticos mais importantes do País é, no mínimo, representativo.

“Queria vestir algo que tivesse simbolismo para o Brasil, para os estilistas, para as cooperativas e para as mulheres brasileiras”, disse Janja à revista Vogue. A primeira-dama também declarou que planeja dar destaque para a indústria da moda nacional. “Quero carregar os estilistas brasileiros aonde for. Mostrar para o mundo, abrir portas de comércio, de oportunidades. Se puder contribuir, vou ajudar", acrescentou.

A roupa escolhida por Lu Alckmin, esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin, também ganhou destaque nas redes sociais. A segunda-dama optou por um vestido branco midi com mangas longas que se abrem na parte interna dos braços.

Outras primeiras-damas

Após Tancredo Neves ser submetido a uma cirurgia, José Sarney tomou posse como vice-presidente da República em exercício da Presidência no dia 15 de março de 1985, sendo a primeira cerimônia de posse após o período de ditadura militar. Na ocasião, Marly Sarney utilizou um vestido longo com mangas longas.

Fernando Collor assumiu a Presidência do Brasil em 1990. Na ocasião, Rosane Collor, esposa do político, utilizou um conjunto azul, com blazer e saia até a altura dos joelhos. Em 1992, Itamar Franco assumiu a Presidência, mas na época não era casado, portanto, o Brasil não teve primeira-dama.

No ano de 1995, Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente. Durante a cerimônia de posse, Ruth Cardoso usou uma camisa de botões com cinto sobre a blusa e saia longa. Já em 1999, quando FHC assumiu o segundo mandato, Ruth usou um conjunto de blazer e saia na cor bege.

Em 2003, Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a Presidência. Marisa Letícia Lula da Silva, sua esposa (que veio a falecer em 3 de fevereiro de 2017, aos 66 anos), usou um vestido vermelho durante a cerimônia de posse. Quando Lula assumiu o segundo mandato, Marisa optou por um vestido amarelo.

Durante a cerimônia de posse de 2010, a presidente Dilma Rousseff usou um conjunto de blazer e saia em tons claros. Em 2015, quando assumiu o segundo mandato, a presidente usou um conjunto com saia rosa.

Já em 2016, quando Michel Temer assumiu a presidência, após o impeachment de Dilma, a esposa do então presidente, a primeira-dama Marcela Temer, não esteve presente na cerimônia de posse. Em 2019, quando Jair Bolsonaro assumiu o cargo, Michele Bolsonaro usou um vestido rosa de ombro a ombro.

