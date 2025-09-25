Grand Shopping recebe exposição gratuita sobre o cangaço

Em cartaz até janeiro de 2026, a exposição traz imagens do cangaço produzidas pelo fotógrafo Benjamin Abrahão, na década de 1930 / Crédito: Benjamin Abrahão/Divulgação

Nesta sexta-feira, 26, o Grand Shopping recebe a mostra “Uma Jornada pelo Sertão”, com registros de Benjamin Abrahão, fotógrafo que documentou personagens do cangaço, como Lampião e Maria Bonita. Com entrada gratuita, a exposição chega ao centro comercial por meio de uma parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza.

Aberta ao público até 15 de janeiro de 2026, ela reúne 30 fotografias históricas que retratam o cotidiano de homens e mulheres diante das dificuldades do sertão nordestino na década de 1930. A estreia da exposição também marca a abertura da Galeria Grand Arte no shopping, um espaço de convivência e cultura dedicado a exposições artísticas de forma periódica. Relembre o trabalho de Benjamin Abrahão Benjamin Abrahão Botto foi um imigrante libanês naturalizado brasileiro que ficou conhecido por ter registrado em fotos e filmes a vida dos cangaceiros liderados por Lampião, no sertão nordestino, nos anos 1930.

Ele chegou ao Brasil ainda jovem e trabalhou em diversas funções, incluindo secretário do padre Cícero, em Juazeiro do Norte (CE).