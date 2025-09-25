Grand Shopping recebe exposição gratuita sobre o cangaço

Messejana recebe mostra gratuita de fotografias sobre o cangaçoEm cartaz até janeiro de 2026, a exposição traz imagens do cangaço produzidas pelo fotógrafo Benjamin Abrahão, na década de 1930
Nesta sexta-feira, 26, o Grand Shopping recebe a mostra “Uma Jornada pelo Sertão”, com registros de Benjamin Abrahão, fotógrafo que documentou personagens do cangaço, como Lampião e Maria Bonita.
Com entrada gratuita, a exposição chega ao centro comercial por meio de uma parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza.
Aberta ao público até 15 de janeiro de 2026, ela reúne 30 fotografias históricas que retratam o cotidiano de homens e mulheres diante das dificuldades do sertão nordestino na década de 1930.
A estreia da exposição também marca a abertura da Galeria Grand Arte no shopping, um espaço de convivência e cultura dedicado a exposições artísticas de forma periódica.
Relembre o trabalho de Benjamin Abrahão
Benjamin Abrahão Botto foi um imigrante libanês naturalizado brasileiro que ficou conhecido por ter registrado em fotos e filmes a vida dos cangaceiros liderados por Lampião, no sertão nordestino, nos anos 1930.
Ele chegou ao Brasil ainda jovem e trabalhou em diversas funções, incluindo secretário do padre Cícero, em Juazeiro do Norte (CE).
Essa ligação lhe deu prestígio local e o levou a conseguir autorização do governo de Getúlio Vargas para filmar Lampião e seu bando, um feito notável, já que até então o cangaço era cercado de mistério.
Em 1938, Benjamin foi assassinado a facadas em Serra Talhada (PE), em circunstâncias pouco investigadas. Muitos historiadores levantam a hipótese de que sua morte teria ligação com o conteúdo que registrou sobre o cangaço, algo que incomodava autoridades e elites da época.
Exposição: Uma Jornada pelo Sertão, de Benjamin Abrahão
- Quando: sexta-feira, 26; em cartaz até 15 de janeiro de 2026
- Onde: Piso L1 – Grand Shopping (Av. Frei Cirilo, 3840 – Messejana)
- Gratuito
- Mais informações: @grandshoppingce