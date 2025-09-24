Gal Costa é tema de debate e exposição gratuita em Fortaleza

Exposição celebra 80 anos de Gal Costa no espaço Bruta Flor / Crédito: Bob Wolfenson/Divulgação

O espaço Bruta Flor abre, nesta quinta-feira, 25, a exposição “Caras e Bocas – Meu Nome é Gal – 80 anos”, que presta homenagem à trajetória da cantora Gal Costa, uma das vozes mais marcantes da música brasileira.

A mostra segue até 31 de outubro, com curadoria de César Vasconcelos, pesquisador musical e DJ, que reuniu registros e materiais audiovisuais sobre a artista baiana.

