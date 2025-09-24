Gal Costa é tema de debate e exposição gratuita em Fortaleza

Gal Costa é tema de debate e exposição gratuita em FortalezaCom entrada gratuita, mostra reúne registros e material audiovisual da trajetória de Gal Costa; programação de eventos até 31 de outubro
O espaço Bruta Flor abre, nesta quinta-feira, 25, a exposição “Caras e Bocas – Meu Nome é Gal – 80 anos”, que presta homenagem à trajetória da cantora Gal Costa, uma das vozes mais marcantes da música brasileira.
A mostra segue até 31 de outubro, com curadoria de César Vasconcelos, pesquisador musical e DJ, que reuniu registros e materiais audiovisuais sobre a artista baiana.
A abertura contará com uma roda de conversa, às 20 horas, com o jornalista Marcos Sampaio, crítico de música e editor do Vida&Arte. O encontro acontece na própria quinta, 25, quando o público poderá refletir sobre a relevância de Gal na cultura brasileira.
A programação inclui ainda o show da cantora Mel Mattos, no dia 11 de outubro, em tributo ao repertório de Gal, e a festa Uma Noite Legal, no dia 31 de outubro, com discotecagem dos DJs César Bruta Flor e Maria Tavares.
Exposição "Caras e Bocas – Meu Nome é Gal – 80 anos"
- Quando: quinta, 25, até 31 de outubro
- Onde: Espaço Bruta Flor (R. Antônio Augusto, 806 - Meireles)
- Horário: quartas e quintas, de 18 horas a 23 horas; sextas, de 18 horas a 00 horas; sábados, de 12 horas a 00 horas; domingos, de 12 horas a 22 horas
- Gratuito
Roda de Conversa
- Com Marcos Sampaio, crítico de música e editor da coluna Discografia (Jornal O POVO) e César Vasconcelos, colecionador, pesquisador musical, DJ e empresário
- Quando: quinta, 25, às 20 horas
- Entrada gratuita
- Mais informações: @obrutaflor