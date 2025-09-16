Shopping de Fortaleza realiza evento gratuito de k-pop no domingo

Evento de k-pop no Grand Shopping Messejana terá competição de dança e lojas temáticas de grupos sul-coreanos

Neste domingo, 21, o Grand Shopping é ponto de encontro para os fãs de k-pop de Fortaleza. Localizado na Messejana, o estabelecimento promove o evento “K-Pop 4Joy” , que terá diversas atividades gratuitas embaladas ao som dos principais grupos sul-coreanos .

Marcado para iniciar às 15 horas, o evento convida o público a participar de uma competição de dança, na qual os interessados vão dançar coreografias mais populares e disputar prêmios em dinheiro.

Com a presença de um DJ, o momento também terá espaço para fotos, lojas temáticas e decoração especial que vão divertir a todos. Ainda no evento, os presentes vão ganhar photocards colecionáveis de seus artistas favoritos.

K-Pop 4Joy no Grand Shopping