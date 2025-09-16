Shopping de Fortaleza realiza evento gratuito de k-pop no domingo

Shopping de Fortaleza realiza evento gratuito de k-pop no domingoEvento de k-pop no Grand Shopping Messejana terá competição de dança e lojas temáticas de grupos sul-coreanos
Neste domingo, 21, o Grand Shopping é ponto de encontro para os fãs de k-pop de Fortaleza. Localizado na Messejana, o estabelecimento promove o evento “K-Pop 4Joy”, que terá diversas atividades gratuitas embaladas ao som dos principais grupos sul-coreanos.
Leia também | Guerreiras do K-pop: conheça filme da Netflix que virou febre
Marcado para iniciar às 15 horas, o evento convida o público a participar de uma competição de dança, na qual os interessados vão dançar coreografias mais populares e disputar prêmios em dinheiro.
Com a presença de um DJ, o momento também terá espaço para fotos, lojas temáticas e decoração especial que vão divertir a todos. Ainda no evento, os presentes vão ganhar photocards colecionáveis de seus artistas favoritos.
Leia também | A culinária que vem do dorama: As delícias da Hallyu
K-Pop 4Joy no Grand Shopping
- Quando: domingo, 21, das 15 às 19 horas
- Onde: Praça de Alimentação do Grand Shopping (avenida Frei Cirilo, 3840 - Messejana)
- Mais informações: @grandshoppingce
- Gratuito