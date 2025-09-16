Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Shopping de Fortaleza realiza evento gratuito de k-pop no domingo

Shopping de Fortaleza realiza evento gratuito de k-pop no domingo

Evento de k-pop no Grand Shopping Messejana terá competição de dança e lojas temáticas de grupos sul-coreanos
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste domingo, 21, o Grand Shopping é ponto de encontro para os fãs de k-pop de Fortaleza. Localizado na Messejana, o estabelecimento promove o evento “K-Pop 4Joy”, que terá diversas atividades gratuitas embaladas ao som dos principais grupos sul-coreanos.

Leia também | Guerreiras do K-pop: conheça filme da Netflix que virou febre

Marcado para iniciar às 15 horas, o evento convida o público a participar de uma competição de dança, na qual os interessados vão dançar coreografias mais populares e disputar prêmios em dinheiro.

Com a presença de um DJ, o momento também terá espaço para fotos, lojas temáticas e decoração especial que vão divertir a todos. Ainda no evento, os presentes vão ganhar photocards colecionáveis de seus artistas favoritos.

Leia também | A culinária que vem do dorama: As delícias da Hallyu

K-Pop 4Joy no Grand Shopping

  • Quando: domingo, 21, das 15 às 19 horas
  • Onde: Praça de Alimentação do Grand Shopping (avenida Frei Cirilo, 3840 - Messejana)
  • Mais informações: @grandshoppingce
  • Gratuito

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar