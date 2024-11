Museu da Fotografia abre mostra com fotos feitas por crianças

Com inauguração nesta sexta, 8, a exposição Museu nos Bairros é produto de oficinas realizadas com alunos de escolas públicas Crédito: Mariana Parente/Divulgação

Com uma coletânea de fotos que revela a visão de mundo de estudantes de escolas públicas, a exposição Museu nos Bairros será inaugurada nesta sexta-feira, 8, a partir das 12 horas, no Museu da Fotografia Fortaleza (MFF). Ocupando uma das galerias do térreo do equipamento, a mostra é resultado do projeto homônimo orquestrado pelo museu, que promove oficinas com alunos da rede pública de Fortaleza. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a exposição apresenta 300 fotografias realizadas por meio da técnica pinhole, que trazem narrativas dos 1.050 alunos participantes sobre suas rotinas e o ambiente escolar.

Ao todo, o projeto realizou quatro encontros com cada uma das 32 turmas das 20 escolas envolvidas. Por meio da transformação de um momento cotidiano em obra de arte, as crianças puderam explorar composições, iluminação e conceitos de linguagem, desenvolvendo uma maior sensibilidade visual. Até janeiro de 2025, a mostra estará aberta para visitas de terça a domingo, das 12h às 17h.

Projeto Museu nos Bairros

O projeto teve início em 2017, atendendo membros das associações de moradores das comunidades, e atualmente faz parte das grades curriculares das escolas municipais como disciplina extracurricular, graças a um diálogo próximo com a Secretaria Municipal de Educação (SME).

As atividades realizadas pelo projeto Museu nos Bairros têm como objetivo contribuir para a difusão da arte fotográfica para o público infanto-juvenil. A iniciativa, além de educar, possibilita a formação de uma narrativa afetiva com o bairro e promove uma mudança na percepção dos moradores sobre o território. Em todas as edições, parte da curadoria das exposições resultantes é feita pelo núcleo educativo do MFF, que teve sua equipe ampliada para atender às demandas do projeto.

Outras exposições no MFF

Durante a visita, é possível aproveitar os últimos dias da exposição “Emiliano Queiroz - De Aracati para o Mundo", que homenageia a trajetória do ator cearense e foi a última visitada por ele antes de falecer, em setembro de 2024.