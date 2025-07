O POVO É HISTÓRIA: 87 Anos da Morte de Lampião

Lampião: herói ou bandido? Ainda hoje, a figura do "Rei do Cangaço" ainda divide opiniões. Neste domingo, 27, a seção “O POVO É HISTÓRIA”, relembra os 87 anos da morte de Virgulino Ferreira da Silva (o Virgolino, na grafia da época), mostrando como O POVO noticiou em suas páginas o fim do mais temido cangaceiro do Nordeste, em 28 de julho de 1938.

A matéria original, publicada em 29 de julho de 1938, relatou a violenta decapitação dos cangaceiros na fazenda Angicos, em Sergipe, pela polícia alagoana. "Lampeão" (conforme a grafia da época), sua mulher, Maria Bonita, e nove comparsas foram mortos na ação, que também resultou em baixas para as forças policiais, com um soldado morto e vários feridos.