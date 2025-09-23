Filha de Faustão comemora presença do pai em casamento: 'O maior presente'Filha mais velha de Faustão, Lara Silva celebrou a presença do pai em seu casamento após duas cirurgias realizadas em agosto; apresentador apareceu em cadeira de rodas
No sábado, 20, Lara Silva, 27 anos, - filha do apresentador Fausto Silva e da artista plástica Magda Collares - e Julinho Casares, 27 anos, realizaram seu casamento. O evento contou com apenas 40 pessoas.
Entre familiares e amigos, o destaque foi a presença de seu pai, Faustão, que foi compartilhada nas redes sociais de Lara.
A sua rara aparição surpreendeu os convidados do evento, pois o famoso ex-presentador da TV Globo realizou um transplante em 2023 e, desde então, é submetido a tratamentos de saúde e outras cirurgias.
Em agosto de 2025, Faustão realizou mais duas cirurgias de grande porte, sendo um transplante de rim e um transplante de fígado.
Ao compartilhar as imagens com seu pai durante o casamento, Lara Silva declarou: “O maior presente”.
As fotos de Faustão não se limitaram às redes sociais da filha mais velha. Algumas imagens e vídeos que circulam na internet evidenciam o apresentador utilizando cadeira de rodas e em um estado de saúde delicado. Porém, Faustão não deixou de levar sua filha ao altar.
Faustão: o estado de saúde do apresentador
Sobre o estado de saúde de Faustão, alguns procedimentos cirúrgicos foram realizados para cuidados e tratamento de infecções - como o transplante do coração, realizado em agosto de 2023; o primeiro transplante de rim, realizado em fevereiro de 2024; e também outras duas cirurgias realizadas em agosto.
Em agosto último, Faustão recebeu alta do Hospital Albert Einstein, localizado em São Paulo. Em menos de um mês, compareceu ao casamento de Lara Silva.
Luciana Cardoso, sua atual esposa, falou sobre o estado de saúde. “O primeiro transplante de rim deu certo, e agora esse também. Agora é a reabilitação física e emocional. Ainda há alguns passos a seguir, mas, graças a Deus, ele está vivo!”, declarou em entrevista para a Revista Quem.
(Texto de Arthur Paz/Especial para O POVO)