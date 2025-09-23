Filha de Faustão comemora presença do pai em casamento

Filha de Faustão, Lara Silva celebrou a presença do pai em seu casamento / Crédito: Reprodução/Instagram @laralaramusic

No sábado, 20, Lara Silva, 27 anos, - filha do apresentador Fausto Silva e da artista plástica Magda Collares - e Julinho Casares, 27 anos, realizaram seu casamento. O evento contou com apenas 40 pessoas. Entre familiares e amigos, o destaque foi a presença de seu pai, Faustão, que foi compartilhada nas redes sociais de Lara.

Leia também | Como funciona a fila de transplantes no Brasil? A sua rara aparição surpreendeu os convidados do evento, pois o famoso ex-presentador da TV Globo realizou um transplante em 2023 e, desde então, é submetido a tratamentos de saúde e outras cirurgias. Em agosto de 2025, Faustão realizou mais duas cirurgias de grande porte, sendo um transplante de rim e um transplante de fígado. Ao compartilhar as imagens com seu pai durante o casamento, Lara Silva declarou: “O maior presente”.

INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo As fotos de Faustão não se limitaram às redes sociais da filha mais velha. Algumas imagens e vídeos que circulam na internet evidenciam o apresentador utilizando cadeira de rodas e em um estado de saúde delicado. Porém, Faustão não deixou de levar sua filha ao altar. Faustão: o estado de saúde do apresentador Sobre o estado de saúde de Faustão, alguns procedimentos cirúrgicos foram realizados para cuidados e tratamento de infecções - como o transplante do coração, realizado em agosto de 2023; o primeiro transplante de rim, realizado em fevereiro de 2024; e também outras duas cirurgias realizadas em agosto.