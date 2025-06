Gilberto Gil relembra romance com Gal Costa: 'Nos amávamos muito'

O cantor Gilberto Gil comenta sobre relacionamentos em entrevista e relembra o romance que viveu com Gal Costa nos anos de 1970

Durante a entrevista com o jornalista Guilherme Amado, ele acrescentou que o relacionamento fez parte de uma série de descobertas sobre o amor livre .

Gilberto Gil relembrou o relacionamento amoroso que viveu com Gal Costa durante a década de 1970. Em entrevista no canal Amado Mundo nesta quarta-feira, 25, o cantor ressaltou: "Nos amávamos muito" .

Apesar de não ter informações precisas sobre a duração do relacionamento, os artistas que tiveram um breve namoro, também foram amigos e parceiros no movimento Tropicália e nos Doces Bárbaros.

Além de Flora Gil, o cantor já foi casado com a professora universitária Belina Gil, sua primeira esposa. Eles foram casados entre 1965 e 1967 e tiveram duas filhas: Nara Gil e Marília Gil .

Na ocasião, Gil também comentou sobre o relacionamento duradouro com Flora Gil, sua cônjuge desde 1988. Bela Gil , Bem Gil e José Gil são frutos da união do casal.

Depois do divórcio, o artista se uniu em matrimônio com a cantora Nana Caymmi, com quem ficou de 1967 a 1968 e não teve filhos.

Em seguida, Gil se casou com Sandra Gadelha. A união durou 11 anos e, com ela, Gil teve três filhos: Pedro Gil, Preta Gil e Maria Gil.

Turnê de despedida

Gilberto Gil percorre o Brasil com turnê de despedida dos palcos. Os shows, que começaram no mês de março, vão passar por dez capitais brasileiras.