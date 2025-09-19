Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Teatro Celina Queiroz recebe espetáculo infantil de marionetes

O Grupo Bricoleiros aposta no realismo por meio dos bonecos para encantar o público infantil
Neste fim de semana, o Teatro Celina Queiroz da Universidade de Fortaleza (Unifor) é palco da peça infantil “O Intrépido Anãmiri", do Grupo Bricoleiros. Com sessões neste sábado, 20, e domingo, 21, os ingressos estão disponíveis no site Sympla e na bilheteria do Teatro.

O espetáculo de marionetes aborda fantasia, magia, bruxas e feiticeiros. A história de "O Intrépido Anãmiri", é ambientada em uma floresta encantada, e o aprendiz de feiticeiro - Anãmiri - perde seu poder de flutuação quando uma bruxa lança um feitiço sobre o jovem. A trama da peça segue com seu mestre o orientando para ir à procura de uma cura.

O Intrépido Anãmiri: público e atores atuam juntos

Cristiano Castro, ator e diretor do Grupo Bricoleiros, fala que um dos diferenciais desse trabalho é que os personagens convidam o público a participar. O jovem Anãmiri precisa do auxílio do expectador para encontrar a cura. “O público vai ajudá-lo a enfrentar os perigos à frente e a escolher o melhor caminho”, conta.

Ele também explica que um ponto interessante são os próprios bonecos, que vêm de origem do teatro japonês. O Bunraku é um teatro de marionete em que são necessárias três pessoas para manusear o boneco, mas no ocidente foi adaptado e é possível ter um efeito realista com apenas uma pessoa controlando a marionete.

“No Japão, uma pessoa fica somente na cabeça, os outros ficam no braço ou nas pernas. Aqui é uma adaptação, fica na cabeça, no braço, a gente faz toda uma mistura”, explica Cristiano. Dessa forma, eles conseguem fazer vários movimentos que remetem ao movimento humano, com apenas um manipulador. “Nós fizemos uma pesquisa e conseguimos confeccionar um boneco que fosse apropriado para isso”.

Conheça o projeto Teatro Para a Infância

O Grupo Bricoleiros foi fundado em 2004 por Cristiano Castro e Eliania Damasceno e passou por diversos estados do Brasil e por outros países, como Cabo Verde na África e Portugal.

Eles trazem a Fortaleza esse espetáculo por meio do projeto Teatro Para A Infância da Unifor. O projeto está em vigor desde março de 2025 e esta é a quinta temporada de apresentações. O objetivo desse movimento, como explica a produtora do projeto, Hertenha Glauce, “é a formação de plateia desde a infância”.

Hertenha conta que a ideia é aproximar o público externo para atividades no Teatro Celina Queiroz. “Entendemos que os espetáculos para a infância são o potencial para esse projeto de formação de plateia, porque têm sido, ao longo dos anos, os espetáculos para a infância que mais atraem o público”, finaliza.

 O Intrépido Anãmiri

  • Quando: sábado, 20, e domingo, 21, às 17 horasde 
  • Onde: Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)
  • Ingressos: R$20 (meia) e R$40 (inteira). À venda no site Sympla e bilheteria do teatro
  • Mais informações: 3477.3290

