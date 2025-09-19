Teatro Celina Queiroz recebe espetáculo infantil de marionetes

Teatro Celina Queiroz recebe espetáculo de marionetes / Crédito: Fernanda Leal

Neste fim de semana, o Teatro Celina Queiroz da Universidade de Fortaleza (Unifor) é palco da peça infantil “O Intrépido Anãmiri", do Grupo Bricoleiros. Com sessões neste sábado, 20, e domingo, 21, os ingressos estão disponíveis no site Sympla e na bilheteria do Teatro.

O espetáculo de marionetes aborda fantasia, magia, bruxas e feiticeiros. A história de "O Intrépido Anãmiri", é ambientada em uma floresta encantada, e o aprendiz de feiticeiro - Anãmiri - perde seu poder de flutuação quando uma bruxa lança um feitiço sobre o jovem. A trama da peça segue com seu mestre o orientando para ir à procura de uma cura.

O Intrépido Anãmiri: público e atores atuam juntos Cristiano Castro, ator e diretor do Grupo Bricoleiros, fala que um dos diferenciais desse trabalho é que os personagens convidam o público a participar. O jovem Anãmiri precisa do auxílio do expectador para encontrar a cura. "O público vai ajudá-lo a enfrentar os perigos à frente e a escolher o melhor caminho", conta. Ele também explica que um ponto interessante são os próprios bonecos, que vêm de origem do teatro japonês. O Bunraku é um teatro de marionete em que são necessárias três pessoas para manusear o boneco, mas no ocidente foi adaptado e é possível ter um efeito realista com apenas uma pessoa controlando a marionete. "No Japão, uma pessoa fica somente na cabeça, os outros ficam no braço ou nas pernas. Aqui é uma adaptação, fica na cabeça, no braço, a gente faz toda uma mistura", explica Cristiano. Dessa forma, eles conseguem fazer vários movimentos que remetem ao movimento humano, com apenas um manipulador. "Nós fizemos uma pesquisa e conseguimos confeccionar um boneco que fosse apropriado para isso".