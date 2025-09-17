Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Concerto que une música clássica e Beatles acontece em Fortaleza

Orquestra Contemporânea Brasileira e Banda Sargento Pimenta apresentam "Concerto Vivaldi e Bach encontram os Beatles" em Fortaleza
Autor Lillian Santos
Lillian Santos
No dia 25 de setembro, o Theatro Via Sul é palco de um encontro especial que vai unir ouvintes da música clássica e amantes do rock internacional.

Ministrado pela Orquestra Contemporânea Brasileira, o concerto “Vivaldi e Bach encontram os Beatles” irá homenagear as produções que vão do erudito ao popular.

Marcado para iniciar às 19 horas, o evento será dividido em duas partes, com o momento de abertura focado em composições do período barroco, destacando obras de Bach e Vivaldi.

Já na segunda parte da apresentação, a Orquestra convida a Banda Sargento Pimenta para um tributo aos Beatles. Criada em 2003, o cover cearense irá tocar as principais músicas da banda britânica.

Os ingressos para o Concerto “Vivaldi e Bach encontram os Beatles” estão à venda no site da Aamarte.org, com valores a partir de R$ 45 (meia-entrada) e R$ 90 (inteira).

Concerto Vivaldi e Bach encontram os Beatles

  • Com: Orquestra Contemporânea Brasileira e Banda Sargento Pimenta
  • Quando: quinta-feira, 25, às 19 horas
  • Onde: Theatro Via Sul (avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)
  • Quanto: a partir de R$ 45 (meia-entrada) e R$ 90 (inteira)
  • Vendas: Aamarte.org

