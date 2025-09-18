Teatro em Fortaleza: Confira roteiro de peças neste fim de semana

Teatro em Fortaleza: Confira roteiro de peças neste fim de semanaO Vida&Arte separou uma lista de peças de teatro em cartaz em Fortaleza neste fim de semana; confira
Entre musicais infantis, dramas, comédias e mistérios, Fortaleza conta com uma programação teatral para o fim de semana em diferentes casas da Cidade. Pensando nisso, o Vida&Arte separou um roteiro de espetáculos para você assistir neste sábado, 20, e domingo, 21.
O Grupo Bricoleiros, de teatro de bonecos, realiza um espetáculo de marionetes cheio de fantasia no sábado e no domingo. Em "O Intrépido Anãmiri", um aprendiz de feiticeiro perde seu poder de flutuação após o feitiço de uma bruxa. Indefeso, o aprendiz é preparado pelo seu mestre a ir em busca do antídoto, um pó mágico que fica dentro do côncavo de uma árvore falante.
Já em "Salmo 91", que também fica em cartaz no sábado e no domingo, o Grupo Imagens de Teatro trata de um caso real, ocorrido em 1992. O massacre do Carandiru, quando 111 detentos foram mortos durante uma intervenção policial no extinto Complexo Penitenciário do Carandiru, em São Paulo, vira tema da montagem. Trazendo à tona as vozes de sobreviventes, a peça discute questões relacionadas à justiça pelo caso.
Em cartaz até 25 de outubro, o espetáculo infantil "Soldadinho de chumbo", do Grupo Comédia Cearense, se apresenta no sábado, 20. A trama se passa em um universo em que os brinquedos ganham vida. Um pequeno soldadinho de chumbo, com apenas uma perna, enfrenta desafios e perigos para viver um grande amor com uma delicada bailarina, enfrentando obstáculos que testam sua bravura e sensibilidade.
No domingo, o musical infantil "O Galinheiro de Bragança" conta as desventuras de Silvinha, a galinha de penas escuras que chega em um galinheiro onde só vivem galinhas brancas, as chamadas Carmen, Malvina e Isabel. No mesmo dia, "Cabaré da Felina" apresenta-se misturando elementos da palhaçaria, do teatro e da dança. Dela Felina e Petrix reproduzem um cabaré burlesco nos moldes cearenses.
Confira roteiro de espetáculos de teatro
O Intrépido Anãmiri
- Quando: sábado, 20, e domingo, 21, às 17 horas
- Onde: Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)
- Quanto: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) via Sympla
- Instagram: @bricoleiros
Salmo 91
- Quando: sexta, 19, e sábado, 20, às 19 horas; e domingo, 21, às 18 horas
- Onde: Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Boris, 90c - Centro)
- Quanto: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira) via Sympla
- Instagram: @grupo.imagens
Soldadinho de chumbo
- Quando: todos os sábados, de 20 de setembro a 25 de outubro, às 17 horas
- Onde: Teatro Nadir Papi Saboya, anexo ao Colégio Brito (Rua 8 de Setembro - Varjota)
- Quanto: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) via Sympla
- Instagram: @grupocomediacearense
O Galinheiro de Bragança
- Quando: domingo, 21, às 17 horas
- Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
- Gratuito
- Instagram: @grupogalhofo
Cabaré da Felina
- O quê: misturando elementos da palhaçaria, do teatro e da dança, Dela Felina e Petrix reproduzem um cabaré burlesco nos moldes cearenses.
- Quando: domingo, 21, às 18 horas
- Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)
- Quanto: R$ 10 (meia) R$ 20 (inteira). Via Sympla
- Instagram: @cabaredafelina
As Aventuras de Mike - O Hotel Assombrado
- O quê: a família de Mike, Priminha Irritante, Bebê e Robson decide aproveitar uma promoção irresistível e passa uns dias em um hotel que, segundo a Inteligência Artificial da Priminha, é habitado por fantasmas.
- Quando: domingo, 21, às 11h e às 16 horas
- Onde: Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Quanto: entre R$ 70 e R$ 100. Via Uhuu
- Instagram: @asaventurasdemike