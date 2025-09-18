Teatro em Fortaleza: Confira roteiro de peças neste fim de semana

O Vida&Arte separou uma lista de peças de teatro em cartaz em Fortaleza neste fim de semana; confira

Entre musicais infantis, dramas, comédias e mistérios, Fortaleza conta com uma programação teatral para o fim de semana em diferentes casas da Cidade. Pensando nisso, o Vida&Arte separou um roteiro de espetáculos para você assistir neste sábado, 20, e domingo, 21.

O Grupo Bricoleiros, de teatro de bonecos, realiza um espetáculo de marionetes cheio de fantasia no sábado e no domingo. Em "O Intrépido Anãmiri", um aprendiz de feiticeiro perde seu poder de flutuação após o feitiço de uma bruxa. Indefeso, o aprendiz é preparado pelo seu mestre a ir em busca do antídoto, um pó mágico que fica dentro do côncavo de uma árvore falante.

Já em "Salmo 91", que também fica em cartaz no sábado e no domingo, o Grupo Imagens de Teatro trata de um caso real, ocorrido em 1992. O massacre do Carandiru, quando 111 detentos foram mortos durante uma intervenção policial no extinto Complexo Penitenciário do Carandiru, em São Paulo, vira tema da montagem. Trazendo à tona as vozes de sobreviventes, a peça discute questões relacionadas à justiça pelo caso.

