Ação gratuita leva bordado de 6 metros para o Parque Rachel de Queiroz

Bordado e memória marcam a quarta de Cinzas no Parque Rachel de Queiroz

Ação gratuita propõe um mergulho nas histórias de pessoas idosas e na criação de um tecido de seis metros bordado pelo público e por artistas
Autor Carolina Passos
Tipo Notícia

Enquanto a Cidade se despede do agito carnavalesco, um encontro de calmaria e trocas ancestrais promete marcar a quarta-feira de cinzas, 18, em Fortaleza.

O Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, será o palco da última performance da temporada de “Bordando a Vida”, projeto que utiliza o artesanato como ponte entre diferentes gerações.

O bordado como diálogo

A ação, que acontece às 16 horas, é encabeçada pela artista Maria Valdênia em parceria com a artista da dança e performance Silvia Moura.

Juntas, elas convidam o público a compartilhar histórias enquanto bordam coletivamente um tecido de algodão cru com seis metros de extensão.

Mais do que uma técnica manual, o ato de bordar surge como uma metáfora para alinhavar memórias e combater o estigma do envelhecimento.

Circulação e acessibilidade

Realizado pela Plataforma Imaginários, o projeto já percorreu praças nos bairros Montese, Benfica e Centro.

O encerramento no Parque Rachel de Queiroz mantém o compromisso com a democratização do acesso, contando com a presença de intérprete de Libras.

Como desdobramento da experiência vivida nas praças, as artistas produzirão um foto-livro com relatos e imagens das interações. O lançamento da publicação será gratuito e também contará com acessibilidade.

Bordando a Vida

  • Quando: quarta, 18, às 16 horas
  • Onde: Parque Rachel de Queiroz (Rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy)
  • Gratuito
  • Mais Informações: Instagram @imaginarios_arte

 

