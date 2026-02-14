Ação gratuita leva bordado de 6 metros para o Parque Rachel de Queiroz

Bordado e memória marcam a quarta de Cinzas no Parque Rachel de QueirozAção gratuita propõe um mergulho nas histórias de pessoas idosas e na criação de um tecido de seis metros bordado pelo público e por artistas
Enquanto a Cidade se despede do agito carnavalesco, um encontro de calmaria e trocas ancestrais promete marcar a quarta-feira de cinzas, 18, em Fortaleza.
O Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, será o palco da última performance da temporada de “Bordando a Vida”, projeto que utiliza o artesanato como ponte entre diferentes gerações.
O bordado como diálogo
A ação, que acontece às 16 horas, é encabeçada pela artista Maria Valdênia em parceria com a artista da dança e performance Silvia Moura.
Juntas, elas convidam o público a compartilhar histórias enquanto bordam coletivamente um tecido de algodão cru com seis metros de extensão.
Mais do que uma técnica manual, o ato de bordar surge como uma metáfora para alinhavar memórias e combater o estigma do envelhecimento.
Circulação e acessibilidade
Realizado pela Plataforma Imaginários, o projeto já percorreu praças nos bairros Montese, Benfica e Centro.
O encerramento no Parque Rachel de Queiroz mantém o compromisso com a democratização do acesso, contando com a presença de intérprete de Libras.
Como desdobramento da experiência vivida nas praças, as artistas produzirão um foto-livro com relatos e imagens das interações. O lançamento da publicação será gratuito e também contará com acessibilidade.
Bordando a Vida
- Quando: quarta, 18, às 16 horas
- Onde: Parque Rachel de Queiroz (Rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy)
- Gratuito
- Mais Informações: Instagram @imaginarios_arte
