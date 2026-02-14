Ação gratuita leva bordado de 6 metros para o Parque Rachel de Queiroz

Projeto "Bordando a Vida" encerra temporada no Rachel de Queiroz / Crédito: FERNANDA BARROS

Enquanto a Cidade se despede do agito carnavalesco, um encontro de calmaria e trocas ancestrais promete marcar a quarta-feira de cinzas, 18, em Fortaleza. O Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, será o palco da última performance da temporada de “Bordando a Vida”, projeto que utiliza o artesanato como ponte entre diferentes gerações.



O bordado como diálogo

A ação, que acontece às 16 horas, é encabeçada pela artista Maria Valdênia em parceria com a artista da dança e performance Silvia Moura. Juntas, elas convidam o público a compartilhar histórias enquanto bordam coletivamente um tecido de algodão cru com seis metros de extensão. Mais do que uma técnica manual, o ato de bordar surge como uma metáfora para alinhavar memórias e combater o estigma do envelhecimento.

