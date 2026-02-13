Carnaval eletrônico acontece no sábado, 14, em Fortaleza

Sábado de Carnaval tem eletrônico até o amanhecer em Fortaleza / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Enquanto os circuitos tradicionais tomam as ruas de Fortaleza, uma fatia do público se prepara para viver a folia em uma frequência diferente.

Neste sábado de Carnaval, 14, a partir das 22 horas, o Radar Pub se transforma no epicentro da cena eletrônica local com a edição "#009 do projeto WAV & Friends", que nesta temporada assume o selo especial “CarnaSide”.



O evento é fruto de uma colaboração estratégica entre a WAV Eventos e a Side by Side Crew. O objetivo é oferecer uma experiência urbana e autêntica para quem busca fugir das marchinhas sem abrir mão da energia carnavalesca.

A Side By Side, conhecida por fortalecer a cultura da house music no Ceará, e com passagens recentes por Curitiba, traz sua curadoria focada em conexão real com a pista.

O "CarnaSide" aposta em um elenco para garantir a batida até o amanhecer. Estão confirmados no comando das picapes: BOSS, Gleeid, Ruddek, Rattacazzo, Crisa b2b Gardini.

