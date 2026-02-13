Carnaval eletrônico acontece no sábado, 14, em Fortaleza

Carnaval eletrônico acontece no sábado, 14, em FortalezaFesta no Radar Pub reúne DJs locais e nacionais a partir das 22 horas, oferecendo uma programação de house music para quem busca fugir do som dos blocos
Enquanto os circuitos tradicionais tomam as ruas de Fortaleza, uma fatia do público se prepara para viver a folia em uma frequência diferente.
Neste sábado de Carnaval, 14, a partir das 22 horas, o Radar Pub se transforma no epicentro da cena eletrônica local com a edição "#009 do projeto WAV & Friends", que nesta temporada assume o selo especial “CarnaSide”.
O evento é fruto de uma colaboração estratégica entre a WAV Eventos e a Side by Side Crew. O objetivo é oferecer uma experiência urbana e autêntica para quem busca fugir das marchinhas sem abrir mão da energia carnavalesca.
A Side By Side, conhecida por fortalecer a cultura da house music no Ceará, e com passagens recentes por Curitiba, traz sua curadoria focada em conexão real com a pista.
O "CarnaSide" aposta em um elenco para garantir a batida até o amanhecer. Estão confirmados no comando das picapes: BOSS, Gleeid, Ruddek, Rattacazzo, Crisa b2b Gardini.
WAV & Friends #009 – CarnaSide
- Quando: sábado, 14, a partir das 22 horas
- Onde: Radar Pub (Rua Carlos Vasconcelos, 834 - Meireles)
- Quanto: R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira)
- Vendas: Sympla