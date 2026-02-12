Nordeste prioriza música nacional nas rádios em 2025, diz Ecad

Nordeste prioriza música nacional nas rádios em 2025, diz EcadEnquanto Norte e Sudeste focam em hits internacionais, rádios nordestinas consagram Anderson Freire e Roberto Carlos no Dia Mundial do Rádio.
No Dia Mundial do Rádio, comemorado nesta sexta-feira, 13, dados revelam que o Nordeste continua sendo um dos principais defensores da música brasileira.
Um levantamento inédito do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) sobre as execuções de 2025 mostra que a região se destacou ao colocar as composições nacionais no topo de sua programação, resistindo à forte presença de hits internacionais que dominam outras áreas do País.
O som que ecoa no Nordeste:
Enquanto as regiões Norte e Sudeste se renderam a sucessos globais como "Happy", de Pharrell Williams, o Nordeste seguiu um caminho de valorização da produção nacional. A faixa mais executada nas rádios nordestinas no último ano foi "Raridade", composta por Anderson Freire.
O ranking regional do Nordeste em 2025 chama a atenção pela mistura de ritmos e estilos, consolidando o sucesso de artistas variados como: Roberto Carlos, Xamã, Amado Batista e Ana Vilela.
Cenário nacional da música
Além do Nordeste, apenas as regiões Centro-Oeste e Sul mantiveram o predomínio nacional. No Sul, o destaque foi para o regionalismo de Baitaca com "Do fundo da grota", enquanto o Centro-Oeste focou no sertanejo com "Na linha do tempo". Em contrapartida, o Sudeste e o Norte concentraram o consumo de música estrangeira no topo de seus rankings, com presenças de Ed Sheeran e Daft Punk.
Leia Mais | Brasil no Grammy: veja quem já foi indicado ao prêmio da música
Sobre os dados
O estudo do Ecad foi baseado em emissoras adimplentes com o pagamento de direitos autorais. A análise garante a remuneração de compositores, intérpretes e músicos. A data que celebra o rádio foi instituída pela UNESCO em 2011, em homenagem à primeira transmissão da Rádio das Nações Unidas, ocorrida em 1946.