Nordeste prioriza música nacional nas rádios em 2025, diz Ecad

Roberto Carlos é um dos artistas mais tocados nas rádios do Nordeste, segundo dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) / Crédito: AURÉLIO ALVES

No Dia Mundial do Rádio, comemorado nesta sexta-feira, 13, dados revelam que o Nordeste continua sendo um dos principais defensores da música brasileira. Um levantamento inédito do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) sobre as execuções de 2025 mostra que a região se destacou ao colocar as composições nacionais no topo de sua programação, resistindo à forte presença de hits internacionais que dominam outras áreas do País.



