José de Abreu critica Globo por interesse em novelas turcas: ‘Vergonha’

José de Abreu critica possível plano da Globo de exibir novelas turcas: ‘Vergonha’Ator veterano da emissora reagiu à notícia de que produções estrangeiras podem ocupar vaga de clássicos brasileiros na TV aberta
O ator José de Abreu, que recentemente deu vida ao Coronel Elói na superprodução “Guerreiros do Sol”, obra original Globoplay no streaming, usou suas redes sociais para disparar contra uma possível mudança drástica na TV aberta.
O veterano não escondeu a indignação ao comentar rumores de que a Globo estaria planejando abrir mão de suas tradicionais reprises de sucessos brasileiros para apostar em folhetins estrangeiros.
O estopim da polêmica
A reação do artista veio após a circulação de notícias indicando que a emissora estuda substituir o horário hoje ocupado por “Terra Nostra” por produções da Turquia.
As tramas estrangeiras têm alcançado números expressivos de audiência no catálogo digital da emissora, o que teria despertado o interesse da direção em testar o formato na grade da tarde.
Ao compartilhar a informação em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), José de Abreu foi econômico, mas contundente em sua crítica. "Que vergonha", escreveu o ator, sinalizando sua desaprovação à ideia de ceder espaço da produção brasileira para enredos importados.
Divisão de opiniões
A fala de Abreu ecoou rapidamente, gerando um debate acalorado entre os telespectadores. De um lado, críticos da emissora sugeriram que a troca beneficiaria a concorrência, como o quadro “A Hora da Venenosa", da Record.
De outro, houve quem defendesse a globalização do entretenimento, lembrando que as novelas brasileiras também ocupam grandes faixas de horário em diversos países ao redor do mundo.
Até o momento, a TV Globo mantém o projeto sob sigilo e não confirmou se as tramas turcas dubladas realmente ganharão o espaço que, historicamente, serviu para celebrar o arquivo de clássicos da própria emissora.