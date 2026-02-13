José de Abreu critica Globo por interesse em novelas turcas: ‘Vergonha’

José de Abreu critica vinda de tramas turcas para as tardes da Globo / Crédito: Globo/Estevam Avellar

O ator José de Abreu, que recentemente deu vida ao Coronel Elói na superprodução “Guerreiros do Sol”, obra original Globoplay no streaming, usou suas redes sociais para disparar contra uma possível mudança drástica na TV aberta. O veterano não escondeu a indignação ao comentar rumores de que a Globo estaria planejando abrir mão de suas tradicionais reprises de sucessos brasileiros para apostar em folhetins estrangeiros.



O estopim da polêmica A reação do artista veio após a circulação de notícias indicando que a emissora estuda substituir o horário hoje ocupado por “Terra Nostra” por produções da Turquia. As tramas estrangeiras têm alcançado números expressivos de audiência no catálogo digital da emissora, o que teria despertado o interesse da direção em testar o formato na grade da tarde. Ao compartilhar a informação em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), José de Abreu foi econômico, mas contundente em sua crítica. "Que vergonha", escreveu o ator, sinalizando sua desaprovação à ideia de ceder espaço da produção brasileira para enredos importados.