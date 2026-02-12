Bad Bunny irá ao Rio assistir ao Carnaval na Sapucaí

Bad Bunny irá ao Rio assistir ao Carnaval na SapucaíCom passagem no Brasil para dois shows em São Paulo, artista porto-riquenho passará antes no Rio de Janeiro para assistir ao Carnaval na Sapucaí
Cerca de uma semana antes dos shows marcados em São Paulo, o cantor Bad Bunny tem presença confirmada no Rio de Janeiro para assistir ao desfile de Carnaval no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. A informação foi confirmada pelo jornal O Globo nesta quinta-feira, 12.
O artista porto-riquenho vem ao Brasil pela primeira vez no auge da sua carreira profissional. Após vencer o Grammy de Álbum do Ano com “Debí Tirar Más Fotos” e fazer apresentação histórica no intervalo do Super Bowl 2026, ele está no topo das músicas mais ouvidas no mundo pela plataforma Spotify.
Leia no O POVO + | Confira histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio
No Rio, o artista participará do requisitado camarote Alma Rio ao lado de empresários, influencers e artistas de diferentes áreas. Na plataforma de vendas Ticketmaster, os ingressos chegam a custar R$ 13.000. Dentre os artistas internacionais, a folia carioca também espera a presença de Sarah Jessica Parker e Shawn Mendes.
Nos dias 20 e 21, Bad Bunny deve se apresentar no Allianz Parque com o setlist do álbum que o consagrou como o artista latino-americano de maior destaque em 2026.