Bad Bunny irá ao Rio assistir ao Carnaval na Sapucaí

Com passagem no Brasil para dois shows em São Paulo, artista porto-riquenho passará antes no Rio de Janeiro para assistir ao Carnaval na Sapucaí

Cerca de uma semana antes dos shows marcados em São Paulo, o cantor Bad Bunny tem presença confirmada no Rio de Janeiro para assistir ao desfile de Carnaval no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. A informação foi confirmada pelo jornal O Globo nesta quinta-feira, 12.

O artista porto-riquenho vem ao Brasil pela primeira vez no auge da sua carreira profissional. Após vencer o Grammy de Álbum do Ano com “Debí Tirar Más Fotos” e fazer apresentação histórica no intervalo do Super Bowl 2026, ele está no topo das músicas mais ouvidas no mundo pela plataforma Spotify.