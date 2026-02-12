Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

‘Amo minhas cicatrizes’, diz Angelina Jolie sobre mastectomia

Em conversa com a rádio France Inter, a artista explicou que prefere as cicatrizes da prevenção à ideia de uma vida perfeita e sem experiências.
Autor Carolina Passos
Em uma passagem pelos microfones da rádio France Inter, na França, Angelina Jolie revisitou as decisões que tomou em prol de sua longevidade.

Aos 50 anos, a atriz e diretora demonstrou que as marcas físicas deixadas pelas cirurgias preventivas de mastectomia e retirada de ovários, realizadas em 2013, não são motivos de vergonha, mas sim de orgulho e conexão com sua história.

Além da estética: a beleza do imperfeito

Durante a conversa, Jolie subverteu os padrões de beleza de Hollywood ao exaltar as imperfeições que o tempo e as escolhas deixam na pele. Para a artista, a ausência de marcas significaria uma vida não testada.

Ela declarou: "Sempre fui alguém mais interessada nas cicatrizes e na vida que as pessoas carregam. Não me sinto atraída por uma ideia perfeita de uma vida sem cicatrizes". 

Angelina Jolie: o peso da ausência familiar

A motivação para os procedimentos, que visaram reduzir o risco genético de câncer de quase 90%, está profundamente ligada à dor de ter perdido a mãe, Marcheline Bertrand, prematuramente em 2007.

Angelina destacou que sua prioridade absoluta é quebrar o ciclo de perdas precoces em sua família para que seus seis filhos não passem pelo que ela viveu.

"Minhas cicatrizes são uma escolha que fiz para permanecer aqui o maior tempo possível com meus filhos. Amo minhas cicatrizes por causa disso. E sou grata por ter tido a oportunidade e a escolha de fazer algo proativo pela minha saúde", explicou a vencedora do Oscar.

A filosofia de uma vida plena

Ao concluir seu raciocínio na rádio francesa, a estrela de “Malévola” ofereceu uma perspectiva filosófica sobre o envelhecimento e as adversidades.

"Perdi minha mãe jovem e estou criando meus filhos sem uma avó. Então, para mim, isso é a vida. Se você chega ao fim da sua vida sem ter cometido erros, sem ter feito bagunça, sem ter cicatrizes, você não viveu uma vida plenamente suficiente", refletiu.

