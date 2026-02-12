‘Amo minhas cicatrizes’, diz Angelina Jolie sobre mastectomia

Angelina Jolie fala sobre mastectomia e prevenção do câncer / Crédito: Thomas Samson / AFP

Em uma passagem pelos microfones da rádio France Inter, na França, Angelina Jolie revisitou as decisões que tomou em prol de sua longevidade. Aos 50 anos, a atriz e diretora demonstrou que as marcas físicas deixadas pelas cirurgias preventivas de mastectomia e retirada de ovários, realizadas em 2013, não são motivos de vergonha, mas sim de orgulho e conexão com sua história.



Além da estética: a beleza do imperfeito Durante a conversa, Jolie subverteu os padrões de beleza de Hollywood ao exaltar as imperfeições que o tempo e as escolhas deixam na pele. Para a artista, a ausência de marcas significaria uma vida não testada. Ela declarou: "Sempre fui alguém mais interessada nas cicatrizes e na vida que as pessoas carregam. Não me sinto atraída por uma ideia perfeita de uma vida sem cicatrizes".

Angelina Jolie: o peso da ausência familiar

A motivação para os procedimentos, que visaram reduzir o risco genético de câncer de quase 90%, está profundamente ligada à dor de ter perdido a mãe, Marcheline Bertrand, prematuramente em 2007.

