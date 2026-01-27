Com Brasil na disputa, saiba onde assistir ao Grammy 2026

Com projeto musical que lotou a Arena Castelão, em Fortaleza, em 2024, Caetano Veloso e Maria Bethânia concorrem ao Grammy 2026 / Crédito: Aurélio Alves

Principal premiação da música internacional, o Grammy chega à 68ª edição neste domingo, 1º de fevereiro. A honraria que celebra a produção musical e a indústria fonográfica por diversos países, este ano, apresenta entre seus indicados grandes nomes que se destacam nos mais variados gêneros e estilos musicais. Relembre | Grammy Latino 2025: Liniker, João Gomes e Luedji Luna são premiados

Maria Bethânia e Caetano Veloso representam o Brasil e estão concorrendo na categoria Melhor Álbum de Música Global, com o projeto “Caetano e Bethânia Ao Vivo”.

Lançado em maio de 2025, o álbum foi resultado da turnê de mesmo nome que lotou estádios por todo o País e reuniu milhares de fãs na Arena Castelão, em Fortaleza, no dia 16 de novembro de 2024. A produção que recorda a trajetória dos músicos baianos disputa o gramofone do Grammy 2026 contra Sounds Of Kumbha, Burna Boy, Youssou N'Dour, Shakti e Anoushka Shankar feat. Alam Khan e Sarathy Korwar. O rapper Kendrick Lamar lidera o número de indicações ao prêmio musical com nove nomeações, de produções solo e colaborações, sendo as principais delas: Álbum do Ano, Canção do Ano e Gravação do Ano.

Onde assistir a cerimônia do Grammy 2026? Realizada na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a cerimônia de premiação do Grammy 2026 ocorre na noite deste domingo, 1º de fevereiro. Na segunda-feira, 26, a Academia de Gravação dos Estados Unidos divulgou que Doechii e Harry Styles vão apresentar as categorias. Ambos os artistas vêm ao Brasil este ano para shows nos meses de março e julho, respectivamente.

Além dos músicos, foi anteriormente anunciado que Clipse, Sabrina Carpenter e Pharrell Williams também integram o grupo de apresentadores da edição de 2026. No Brasil, o público poderá assistir à transmissão ao vivo pela TNT, canal de TV por assinatura, e HBO Max, plataforma de streaming, a partir das 21h30min, no horário de Brasília.