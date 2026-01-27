Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Brasil na disputa, saiba onde assistir ao Grammy 2026

Com Brasil na disputa, saiba onde assistir ao Grammy 2026

Com projeto musical que lotou a Arena Castelão, em Fortaleza, em 2024, Caetano Veloso e Maria Bethânia concorrem ao Grammy 2026
Atualizado às Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Principal premiação da música internacional, o Grammy chega à 68ª edição neste domingo, 1º de fevereiro. A honraria que celebra a produção musical e a indústria fonográfica por diversos países, este ano, apresenta entre seus indicados grandes nomes que se destacam nos mais variados gêneros e estilos musicais.

Relembre | Grammy Latino 2025: Liniker, João Gomes e Luedji Luna são premiados

Maria Bethânia e Caetano Veloso representam o Brasil e estão concorrendo na categoria Melhor Álbum de Música Global, com o projeto “Caetano e Bethânia Ao Vivo”.

Lançado em maio de 2025, o álbum foi resultado da turnê de mesmo nome que lotou estádios por todo o País e reuniu milhares de fãs na Arena Castelão, em Fortaleza, no dia 16 de novembro de 2024.

A produção que recorda a trajetória dos músicos baianos disputa o gramofone do Grammy 2026 contra Sounds Of Kumbha, Burna Boy, Youssou N'Dour, Shakti e Anoushka Shankar feat. Alam Khan e Sarathy Korwar.

O rapper Kendrick Lamar lidera o número de indicações ao prêmio musical com nove nomeações, de produções solo e colaborações, sendo as principais delas: Álbum do Ano, Canção do Ano e Gravação do Ano.

Veja também | "F1: O Filme" no Oscar, no Grammy, em todo lugar, agora é pop

Onde assistir a cerimônia do Grammy 2026?

Realizada na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a cerimônia de premiação do Grammy 2026 ocorre na noite deste domingo, 1º de fevereiro.

Na segunda-feira, 26, a Academia de Gravação dos Estados Unidos divulgou que Doechii e Harry Styles vão apresentar as categorias. Ambos os artistas vêm ao Brasil este ano para shows nos meses de março e julho, respectivamente.

Leia mais | Brasil faz história com cinco indicações no Oscar 2026

Além dos músicos, foi anteriormente anunciado que Clipse, Sabrina Carpenter e Pharrell Williams também integram o grupo de apresentadores da edição de 2026.

No Brasil, o público poderá assistir à transmissão ao vivo pela TNT, canal de TV por assinatura, e HBO Max, plataforma de streaming, a partir das 21h30min, no horário de Brasília.

Grammy 2026

  • Onde assistir: TNT e HBO Max
  • Quando: domingo, 1º, a partir das 21h30min

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

grammy

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar