Novo documentário da HBO recorda bastidores e carreira do Rouge

Novo documentário da HBO recorda bastidores e carreira do RougeSem data de lançamento, documentário da HBO Max relembra carreira e polêmicas do grupo Rouge
Grupo musical que marcou o Brasil nos anos 2000, o Rouge inspirou gerações e trouxe destaque ao pop nacional desde a sua fundação em 2002, durante o programa de novos talentos “Popstar”, exibido no SBT.
Formada originalmente por Aline Wirley, Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade, a girlband conquistou fãs por todo o País e irá ganhar um documentário especial.
Produzido pela HBO Max, o projeto deve recordar os bastidores do grupo desde as audições para o reality musical até a fama que as levou a lotar casas de shows, ultrapassar recordes de vendas e estrelar campanhas publicitárias de sucesso.
Polêmicas, desavenças e carreiras individuais também devem ser retratadas no documentário. A direção é de Tatiana Issa, com produção executiva de Guto Barra. Ambos assinam “Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez”, também da HBO.
Li Martins não irá participar de documentário da HBO sobre o Rouge
Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 26, a plataforma de streaming detalha que as artistas vão revelar sua “própria versão da história”. Sem data de lançamento, a produção, que já iniciou as gravações, não terá a presença de Li Martins.
Em setembro de 2025, JP Mantovani, marido de Li, morreu aos 46 anos após colidir com um veículo em uma via em São Paulo. Conforme a Veja, todas as ex-membros do Rouge foram convidadas para o documentário.