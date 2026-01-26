Novo documentário da HBO recorda bastidores e carreira do Rouge

Sem data de lançamento, documentário da HBO Max relembra carreira e polêmicas do grupo Rouge / Crédito: Kelly Fuzaro/Divulgação

Grupo musical que marcou o Brasil nos anos 2000, o Rouge inspirou gerações e trouxe destaque ao pop nacional desde a sua fundação em 2002, durante o programa de novos talentos “Popstar”, exibido no SBT. Formada originalmente por Aline Wirley, Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade, a girlband conquistou fãs por todo o País e irá ganhar um documentário especial.

