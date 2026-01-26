Britney Spears é cotada para show no RJ; contrato não foi assinado

Britney Spears em registro de 2011, ano da última passagem da cantora pelo Brasil. (FOTO: AFP PHOTO / Frederic J. Brown) / Crédito: FREDERIC J. BROWN

A Prefeitura do Rio de Janeiro está negociando para trazer a cantora pop Britney Spears para um megashow na Praia de Copacabana, em 2 de maio de 2026. A informação foi confirmada após apuração do jornal "Folha de S. Paulo" nesta segunda-feira, 26. Leia também | Baú da Taty Festival acontece no Cariri com Walkyria Santos e Silvânia & Berg

As negociações estariam de andamento, embora o contrato ainda não tenha sido firmado. A colunista Fábia Oliveira, do Portal Metrópoles, chegou a confirmar a presença de Britney para o evento "Todo Mundo no Rio", também nesta segunda-feira, 26. A noticia causou alta repercussão redes sociais e fãs da cantora já se mostram ansiosos para a data.