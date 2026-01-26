Britney Spears é cotada para show no RJ; contrato não foi assinado

Britney Spears é cotada para show no RJ, mas contrato não foi assinadoBritney Spears é cotada para show no evento "Todo Mundo no Rio". O contrato, entretanto, contrato não foi assinado
A Prefeitura do Rio de Janeiro está negociando para trazer a cantora pop Britney Spears para um megashow na Praia de Copacabana, em 2 de maio de 2026. A informação foi confirmada após apuração do jornal "Folha de S. Paulo" nesta segunda-feira, 26.
As negociações estariam de andamento, embora o contrato ainda não tenha sido firmado. A colunista Fábia Oliveira, do Portal Metrópoles, chegou a confirmar a presença de Britney para o evento "Todo Mundo no Rio", também nesta segunda-feira, 26. A noticia causou alta repercussão redes sociais e fãs da cantora já se mostram ansiosos para a data.
Britney: 8 anos da última aparição no palcos
A cantora americana Britney Spears teve sua última apresentação profissional em 2018, quando subiu ao palco no Circuit of the Américas, em Austin, nos Estados Unidos, durante o fim de semana do Grande Prêmio de Fórmula 1.
No Brasil, a interprete de "Tóxic", "Baby One More Time” e “Oops!… I Did It Again” teve sua última passagem em 2011, com a turnê Femme Fatale Tour, que passou pelas capitais São Paulo e Rio de Janeiro.
Mais um ano de "Todo Mundo no Rio"
O evento "Todo Mundo no Rio" continua fazendo sucesso no País. Nas duas edições, realizadas em 2024 e em 2025, o público pode ouvir Madonna e Lady Gaga na praia de Copacabana.
No show da Gaga, o evento atraiu um público recorde, com cerca de 2,5 milhões de pessoas reunidas na praia carioca.