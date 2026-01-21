Mostra RetroExpectativa inicia 12ª edição no Cinema do Dragão

Filme "O Último Azul" é exibido durante programação da 12ª Mostra RetroExpectativa, no Cinema do Dragão / Crédito: GLOBO FILMES/DIVULGAÇÃO

A 12ª Mostra RetroExpectativa começa nesta quinta-feira, 22, no Cinema do Dragão, em Fortaleza, reunindo uma programação extensa que segue até 4 de fevereiro e coloca em evidência o trabalho de atores e atrizes, com atenção especial à produção cearense. Ao longo de quase duas semanas, o público poderá assistir a mais de 50 filmes, entre retrospectivas, pré-estreias, clássicos e sessões especiais.

A abertura oficial acontece na noite desta quinta, às 20h30, no Espaço Rogaciano Leite Filho, com acesso gratuito. A programação inaugural inclui apresentação do artista Dipas, que também integra o elenco do longa-metragem “Greice” (2024), dirigido por Leonardo Mouramateus e exibido dentro da Mostra. A sessão marca o início de uma agenda que dialoga com o cinema contemporâneo e com obras que atravessam diferentes épocas e linguagens.

Mostra de cinema chega à 12ª edição com programação acessível no Dragão do Mar Inserida na programação das Férias no Dragão, a RetroExpectativa se organiza em quatro eixos: Retrospectiva, Expectativa, Transversal e Clássicos; propondo um percurso que revisita títulos marcantes de 2025, além de antecipar lançamentos ainda inéditos na cidade e resgatar filmes fundamentais da história do cinema. Entre os destaques nacionais estão “A Praia do Fim do Mundo” (2025), de Petrus Cariry, “O Último Azul” (2025), de Gabriel Mascaro, e “Salomé” (2024), de André Antônio. Já no recorte internacional, aparecem produções como “Sinners” (2025), de Ryan Coogler, e “Sirât” (2025), de Óliver Laxe, exibido em pré-estreia em Fortaleza.

Nesta edição, a mostra adota como eixo curatorial o tema “ATOR / ATRIZ / ATROZ”, colocando o trabalho de atuação no centro da experiência cinematográfica. A proposta amplia o olhar para performances que marcaram o último ano e reforça o reconhecimento de artistas cearenses que vêm se destacando tanto em produções locais quanto em filmes de circulação nacional.

