Mostra RetroExpectativa inicia 12ª edição no Cinema do Dragão

Na nova edição que tem início nesta quinta, 22, a Mostra RetroExpectativa reúne mais de 50 filmes em exibição no Cinema do Dragão
A 12ª Mostra RetroExpectativa começa nesta quinta-feira, 22, no Cinema do Dragão, em Fortaleza, reunindo uma programação extensa que segue até 4 de fevereiro e coloca em evidência o trabalho de atores e atrizes, com atenção especial à produção cearense.

Ao longo de quase duas semanas, o público poderá assistir a mais de 50 filmes, entre retrospectivas, pré-estreias, clássicos e sessões especiais.

A abertura oficial acontece na noite desta quinta, às 20h30, no Espaço Rogaciano Leite Filho, com acesso gratuito.

A programação inaugural inclui apresentação do artista Dipas, que também integra o elenco do longa-metragem “Greice” (2024), dirigido por Leonardo Mouramateus e exibido dentro da Mostra.

A sessão marca o início de uma agenda que dialoga com o cinema contemporâneo e com obras que atravessam diferentes épocas e linguagens.

Mostra de cinema chega à 12ª edição com programação acessível no Dragão do Mar

Inserida na programação das Férias no Dragão, a RetroExpectativa se organiza em quatro eixos: Retrospectiva, Expectativa, Transversal e Clássicos; propondo um percurso que revisita títulos marcantes de 2025, além de antecipar lançamentos ainda inéditos na cidade e resgatar filmes fundamentais da história do cinema.

Entre os destaques nacionais estão “A Praia do Fim do Mundo” (2025), de Petrus Cariry, “O Último Azul” (2025), de Gabriel Mascaro, e “Salomé” (2024), de André Antônio.

Já no recorte internacional, aparecem produções como “Sinners” (2025), de Ryan Coogler, e “Sirât” (2025), de Óliver Laxe, exibido em pré-estreia em Fortaleza.

Nesta edição, a mostra adota como eixo curatorial o tema “ATOR / ATRIZ / ATROZ”, colocando o trabalho de atuação no centro da experiência cinematográfica.

A proposta amplia o olhar para performances que marcaram o último ano e reforça o reconhecimento de artistas cearenses que vêm se destacando tanto em produções locais quanto em filmes de circulação nacional.

Além das sessões de cinema, RetroExpectativa também abre espaço para o diálogo com as artes cênicas e a música

Entre os dias 17 e 25 de janeiro, a programação incorpora espetáculos que transitam entre o teatro e o audiovisual, como “Medalha de Ouro”, na sexta-feira, 23.

“Um rompante de búfalo, tromba d’água”, no sábado, 24, e “Grand Finale”, no domingo, 25, reforçando a proposta de uma agenda multilinguagem.

12ª Mostra RetroExpectativa

  • Quando: desta quinta-feira, 22, a 4 de fevereiro de 2026
  • Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira)
  • Programação e mais informações: no Instagram @cinemadodragao

