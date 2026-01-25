Escritora Adélia Prado é internada após sofrer queda

Adélia Prado é poeta mineira, nascida em 1935 e reconhecida internacionalmente por suas obras literárias / Crédito: Divulgação

A escritora mineira Adélia Prado, de 90 anos, foi internada após sofrer uma queda em casa, na cidade de Divinópolis, interior de Minas Gerais. O acidente doméstico ocorreu no dia 19 de dezembro e Adélia segue sob cuidados médicos. Conforme o Hospital São Judas Tadeu, procurado pelo portal Splash, do Uol, a escritora teve uma fratura no fêmur, lesões no pulso e no cotovelo.

Ela precisou passar por duas cirurgias ortopédicas. Agora, Adélia recebe tratamento devido a complicações renais no Centro de Terapia Intensiva (CTI), sendo acompanhada por uma equipe multiprofissional.