Escritora Adélia Prado é internada após sofrer queda

Escritora Adélia Prado é internada após sofrer fraturas causadas por queda

Poetisa recebe tratamento no Centro de Terapia Intensiva do Hospital São Judas Tadeu, na sua cidade natal, Divinópolis (MG)
A escritora mineira Adélia Prado, de 90 anos, foi internada após sofrer uma queda em casa, na cidade de Divinópolis, interior de Minas Gerais. O acidente doméstico ocorreu no dia 19 de dezembro e Adélia segue sob cuidados médicos.

Conforme o Hospital São Judas Tadeu, procurado pelo portal Splash, do Uol, a escritora teve uma fratura no fêmur, lesões no pulso e no cotovelo.

Ela precisou passar por duas cirurgias ortopédicas. Agora, Adélia recebe tratamento devido a complicações renais no Centro de Terapia Intensiva (CTI), sendo acompanhada por uma equipe multiprofissional.

“O Hospital São Judas Tadeu reforça que está adotando todas as medidas necessárias para a adequada assistência à paciente e que novas informações serão divulgadas oportunamente, respeitando os princípios éticos, legais e a confidencialidade das informações médicas”, disse a instituição por meio de nota.

Quem é Adélia Prado

Adélia Prado fez 90 anos no dia 13 de dezembro de 2025. Reconhecida por ser uma das principais poetas contemporâneas do País, a escritora tem entre suas principais obras os livros “A Bagagem” (1976), “O Coração Disparado” (1978) e “Solte os Cachorros” (1979).

Após 12 anos sem publicar novos livros, Adélia lançou nova obra em 2025. “O Jardim das Oliveiras” reúne 105 poemas inéditos.

