Carnaval 2026: programação em Fortaleza de sexta (23/01) a domingo (25/01)Com o Pré-Carnaval de Fortaleza a todo vapor, confira a programação gratuita desta semana. Blocos, baterias e shows fazem a folia na capital cearense
O Pré-Carnaval de Fortaleza segue com programação de sexta-feira, 23, até domingo, 25, em diferentes pontos da Cidade. O Vida&Arte selecionou uma lista com os principais destaques da agenda gratuita.
Centro, Benfica, Jangurussu, Parque Dois Irmãos e Mondubim são alguns dos bairros que recebem atrações carnavalescas ao longos dos três dias.
Com blocos de Carnaval, artistas do samba e outros gêneros e DJs, a programação contém opções para adultos e crianças e ocorrem em vários horários.
Os blocos Unidos da Cahorra, Pra Quem Gosta É Bom, Luxo da Aldeia e Num Ispaia Senão Ienche são algumas das atrações que movimentam o fim de semana em Fortaleza.
Entre praças, equipamentos públicos, bares e shoppings, a agenda carnavalesca contempla expressões da cultura popular como o maracatu e traz artistas como Vanessa A Cantora, Luiza Nobel, Gabivic e Teresa Cristina.
Para acompanhar a programação espalhada pela Capital em tempo real, o aplicativo Farol, lançado pela Prefeitura de Fortaleza, contém as datas, horários e locais.
Confira a programação do Pré-Carnaval de Fortaleza (23/01 a 25/01)
Sexta-feira, 23
Luxo da Aldeia
- Horário: às 19 horas
- Onde: Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro)
- Instagram: @luxodaaldeia
- Gratuito
Raízes do Griô, Caravana Cultural e Maracatu Solar
- Horário: de 18h às 22 horas
- Onde: Praça dos Leões (cruzamento entre as ruas São Paulo e Sena Madureira - Centro)
- Gratuito
Diana Franco, Vanin e Nicinha e Banda Amor Cristal
- Horário: das 18h às 21h40min
- Onde: Mercado da Aerolândia (BR-116, 5431 - Aerolândia)
- Gratuito
Vannick Belchior e Iracema Bode Beat
- Horário: das 18h às 22 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Instagram: @centroculturalbelchior
- Gratuito
Sábado, 24
Num Ispaia Senão Ienche
- Horário: das 18h às 22 horas
- Onde: Bar da Mocinha (Rua Padre Climério, 140 - Meireles)
- Gratuito
DJ Maria Tavares, Dujambu, Bloco Baba de Camelo e Vanessa A Cantora
- Horário: das 17h às 22 horas
- Onde: Mercado dos Pinhões
- Gratuito
Concentra Mas Não Sai
- Horário: às 18 horas
- Onde: Praça dos Leões
- Instagram: @bloconumispaiaoficial
- Gratuito
Cortejo de blocos com Sambamor, Camaleões do Vila, Unidos da Cachorra, Baqueta Clube de Ritmistas e Bonde Batuque
- Horário: às 15 horas
- Concentração: avenida Beira Mar com avenida Barão de Studart
- Gratuito
Vânio Bahia e Bloco Mambembe
- Horário: a partir das 15 horas
- Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Instagram: @riomarfortaleza
- Gratuito
DJ Bugzinha, Mona Mendes e Essas Mulheres, Teresa Cristina e Bonde Batuque
- Horário: a partir das 17 horas
- Onde: Aterrinho da Praia de Iracema
- Gratuito
DJ Kinas, Banda da Nega, Di Ferreira e Shirlene Aguiar
- Horário: das 17h às 22 horas
- Onde: Praça da Gentilândia (avenida Treze de Maio, s/n - Benfica)
- Gratuito
Projeto Carambola, Betto Lins, Meu Bloco Vai Sair Na Rua - Fábio Daniel e Bárbara Sena e o Bloco das Sardinhas
- Horário: das 17h às 22 horas
- Onde: Parque Rachel de Queiroz (rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy)
- Instagram: @parqueracheldequeirozpk
- Gratuito
Parahyba e Cia Bate Palmas, Iago Gouveia e Couros e Metais
- Horário: das 18h20min às 22 horas
- Onde: Praça do Cuca Jangurussu (Avenida Castelo de Castro, s/n - Jangurussu)
- Gratuito
Gilson Duty, Allan Brasil e Robertinho do Acordeon
- Horário: das 18h20min às 22 horas
- Onde: Lagoa do Mondubim
- Gratuito
Dj Fixter, Bloco Como Raul Já Dizia, Dj Fixter e Vânio Bahia
- Horário: a partir das 16 horas
- Onde: Shoping RioMar Kennedy (avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
- Instagram: @riomarkennedy
- Gratuito
Domingo, 25
Gal Saldanha e CantaKids
- Horário: das 9h às 12 horas
- Onde: Cidade da Criança (avenida Visconde do Rio Branco, 922 - Centro)
- Instagram: @cidadedacriancafortaleza
- Gratuito
Grupo Murmurando, Samba de Roda e Fervilhando
- Horário: das 10h às 14 horas
- Onde: Raimundo do Queijo (rua Gal. Bezerril, 151 - Centro)
- Gratuito
DJ Lola Mel, Montage, Luiza Nobel e Gabivic
- Horário: das 13h às 18h30min
- Onde: Praça da Gentilândia (avenida Treze de Maio, s/n - Benfica)
- Gratuito
Bloquinho Goxtoso com Laura Nogueira, Sillk e DJ Silas
- Horário: às 16 horas
- Onde: Calçadão Estoril (rua dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema)
- Instagram: @bloquinhogoxtoso
- Gratuito
Bloco Pra Quem Gosta É Bom
- Horário: das 10h às 15 horas
- Onde: Estação das Artes (rua Doutor João Moreira, 540 - Centro)
- Instagram: @praquemgostaebom
- Gratuito