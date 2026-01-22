Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval 2026: programação em Fortaleza de sexta (23/01) a domingo (25/01)

Carnaval 2026: programação em Fortaleza de sexta (23/01) a domingo (25/01)

Com o Pré-Carnaval de Fortaleza a todo vapor, confira a programação gratuita desta semana. Blocos, baterias e shows fazem a folia na capital cearense
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Autor
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Pré-Carnaval de Fortaleza segue com programação de sexta-feira, 23, até domingo, 25, em diferentes pontos da Cidade. O Vida&Arte selecionou uma lista com os principais destaques da agenda gratuita.

LEIA TAMBÉM | Entre resistências e alegrias, conheça a história do Carnaval no Brasil

Centro, Benfica, Jangurussu, Parque Dois Irmãos e Mondubim são alguns dos bairros que recebem atrações carnavalescas ao longos dos três dias.

Com blocos de Carnaval, artistas do samba e outros gêneros e DJs, a programação contém opções para adultos e crianças e ocorrem em vários horários. 

Os blocos Unidos da Cahorra, Pra Quem Gosta É Bom, Luxo da Aldeia e Num Ispaia Senão Ienche são algumas das atrações que movimentam o fim de semana em Fortaleza.

Leia mais

Entre praças, equipamentos públicos, bares e shoppings, a agenda carnavalesca contempla expressões da cultura popular como o maracatu e traz artistas como Vanessa A Cantora, Luiza Nobel, Gabivic e Teresa Cristina.

Para acompanhar a programação espalhada pela Capital em tempo real, o aplicativo Farol, lançado pela Prefeitura de Fortaleza, contém as datas, horários e locais.

Confira a programação do Pré-Carnaval de Fortaleza (23/01 a 25/01)

Sexta-feira, 23

Luxo da Aldeia

  • Horário: às 19 horas
  • Onde: Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro)
  • Instagram: @luxodaaldeia
  • Gratuito

Raízes do Griô, Caravana Cultural e Maracatu Solar

  • Horário: de 18h às 22 horas
  • Onde: Praça dos Leões (cruzamento entre as ruas São Paulo e Sena Madureira - Centro)
  • Gratuito

Diana Franco, Vanin e Nicinha e Banda Amor Cristal

  • Horário: das 18h às 21h40min
  • Onde: Mercado da Aerolândia (BR-116, 5431 - Aerolândia)
  • Gratuito

Vannick Belchior e Iracema Bode Beat

  • Horário: das 18h às 22 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Instagram: @centroculturalbelchior
  • Gratuito

Sábado, 24

Num Ispaia Senão Ienche

  • Horário: das 18h às 22 horas
  • Onde: Bar da Mocinha (Rua Padre Climério, 140 - Meireles)
  • Gratuito

DJ Maria Tavares, Dujambu, Bloco Baba de Camelo e Vanessa A Cantora

  • Horário: das 17h às 22 horas
  • Onde: Mercado dos Pinhões 
  • Gratuito

Concentra Mas Não Sai

Cortejo de blocos com Sambamor, Camaleões do Vila, Unidos da Cachorra, Baqueta Clube de Ritmistas e Bonde Batuque

  • Horário: às 15 horas
  • Concentração: avenida Beira Mar com avenida Barão de Studart
  • Gratuito

Vânio Bahia e Bloco Mambembe

  • Horário: a partir das 15 horas
  • Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Instagram: @riomarfortaleza 
  • Gratuito

DJ Bugzinha, Mona Mendes e Essas Mulheres, Teresa Cristina e Bonde Batuque

  • Horário: a partir das 17 horas
  • Onde: Aterrinho da Praia de Iracema
  • Gratuito

DJ Kinas, Banda da Nega, Di Ferreira e Shirlene Aguiar

  • Horário: das 17h às 22 horas
  • Onde: Praça da Gentilândia (avenida Treze de Maio, s/n - Benfica)
  • Gratuito

Projeto Carambola, Betto Lins, Meu Bloco Vai Sair Na Rua - Fábio Daniel e Bárbara Sena e o Bloco das Sardinhas

  • Horário: das 17h às 22 horas 
  • Onde: Parque Rachel de Queiroz (rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy)
  • Instagram: @parqueracheldequeirozpk
  • Gratuito

Parahyba e Cia Bate Palmas, Iago Gouveia e Couros e Metais

  • Horário: das 18h20min às 22 horas
  • Onde: Praça do Cuca Jangurussu (Avenida Castelo de Castro, s/n - Jangurussu)
  • Gratuito

Gilson Duty, Allan Brasil e Robertinho do Acordeon

  • Horário: das 18h20min às 22 horas
  • Onde: Lagoa do Mondubim
  • Gratuito

Dj Fixter, Bloco Como Raul Já Dizia, Dj Fixter e Vânio Bahia

  • Horário: a partir das 16 horas
  • Onde: Shoping RioMar Kennedy (avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)
  • Instagram: @riomarkennedy
  • Gratuito

Domingo, 25

Gal Saldanha e CantaKids

  • Horário: das 9h às 12 horas
  • Onde: Cidade da Criança (avenida Visconde do Rio Branco, 922 - Centro)
  • Instagram: @cidadedacriancafortaleza
  • Gratuito

Grupo Murmurando, Samba de Roda e Fervilhando

  • Horário: das 10h às 14 horas
  • Onde: Raimundo do Queijo (rua Gal. Bezerril, 151 - Centro)
  • Gratuito

DJ Lola Mel, Montage, Luiza Nobel e Gabivic

  • Horário: das 13h às 18h30min
  • Onde: Praça da Gentilândia (avenida Treze de Maio, s/n - Benfica)
  • Gratuito

Bloquinho Goxtoso com Laura Nogueira, Sillk e DJ Silas

  • Horário: às 16 horas
  • Onde: Calçadão Estoril (rua dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema)
  • Instagram: @bloquinhogoxtoso
  • Gratuito

Bloco Pra Quem Gosta É Bom

  • Horário: das 10h às 15 horas
  • Onde: Estação das Artes (rua Doutor João Moreira, 540 - Centro)
  • Instagram: @praquemgostaebom
  • Gratuito

 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar